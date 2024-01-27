السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بيئي: بذلنا جهودا كبيرة للحفاظ على البيئة من تغير المناخ

المناخ
المناخ

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن مصر تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على البيئة وحمايتها من تغير المناخ، لافتًا إلى وجود مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة مثل مشروع بمبان وهي تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمنتجة.

وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت تلك الجهود بإطلاق استراتيجية لحماية المناخ 2050، وكانت من أهدافها الاقتصاد الأخضر وحماية المواطن من التلوث ودعم الوعي البيئي.

جهود الدولة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية،  أن مصر تقوم بتنظيم ودعم المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الطاقة الجديدة المتجددة تحتل 20% من مصادر الطاقة ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 42%، موضحًا أنه هناك مشاريع أخرى مثل استبدال السيارات القديمة إلى سيارات تعمل بالغاز ومشاريع تحلية المياه.

أستاذ الدراسات البيئية تغير المناخ الطاقة الجديدة والمتجددة خبير بيئي مصادر الطاقة

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: قرار محكمة العدل سيحدث انقسام في النخب الإسرائيلية

جامعة المنصورة تخصص 45 مليون جنيه لخدمة البحث العلمي

خبير أثرى يكشف تفاصيل مشروع إعادة تركيب كساء خارجى لهرم منكاورع

أستاذ مناخ: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية

أبرز معلومات حول مشروع إعادة تركيب الكساء الخارجي لهرم "منكاورع" (فيديو)

خبير سياحى: مطار مرسى علم يستقبل 91 رحلة خلال الأسبوع الجارى

كاتب صحفى: المزاعم الإسرائيلية بشأن الحدود مع غزة أكاذيب واضحة

استشارى حساسية ومناعة يكشف تأثير تقلبات الطقس على أصحاب الأمراض المزمنة

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل| وقف إطلاق النار فى غزة.. تفاصيل اللقاء الثلاثى بين مصر وقطر وأمريكا غدًا

عاجل.. فيتوريا يضع 3 سيناريوهات لتعويض غياب إمام عاشور عن مواجهة الكونغو

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟