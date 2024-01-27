خبير بيئي: بذلنا جهودا كبيرة للحفاظ على البيئة من تغير المناخ

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن مصر تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على البيئة وحمايتها من تغير المناخ، لافتًا إلى وجود مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة مثل مشروع بمبان وهي تحتل المركز الرابع على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمنتجة.

وأضاف سمعان، في مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، أن الدولة بدأت تلك الجهود بإطلاق استراتيجية لحماية المناخ 2050، وكانت من أهدافها الاقتصاد الأخضر وحماية المواطن من التلوث ودعم الوعي البيئي.

جهود الدولة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية، أن مصر تقوم بتنظيم ودعم المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أن الطاقة الجديدة المتجددة تحتل 20% من مصادر الطاقة ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 42%، موضحًا أنه هناك مشاريع أخرى مثل استبدال السيارات القديمة إلى سيارات تعمل بالغاز ومشاريع تحلية المياه.