الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشارى حساسية ومناعة يكشف تأثير تقلبات الطقس على أصحاب الأمراض المزمنة

مرضي الربو
مرضي الربو

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري الحساسية والمناعة، إن تقلبات الطقس واختلاف درجات الحرارة لها تأثير على مرضى الحساسية، وهناك مرضي يؤثر عليهم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خاصة كبار السن، والرضع والأطفال أقل من ثلاث سنوات. 

وأضاف “عقبة”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التقلبات الجوية تؤثر علي أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، عرضة أكبر للمضاعفات انخفاض درجات  الحرارة، وأصحاب الدخل المنخفض وليس لديهم ما يكفي من أغطية التدفئة، محذرًا من عدم التواجد كثيرًا في الأماكن المغلقة وأى شخص يعاني من أمراض تنفسية لابد أن يلتزم منزله، وينصح في التواجد بأماكن جيدة التهوية. 

تحذير لأصحاب مرض الربو 

وحذر استشاري الحساسية والمناعة، أصحاب مرض الربو من التعرض للأتربة خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية، والتي قد تصيب الشخص بنوبات شديدة قد تحتاج لدخول مستشفى.

استشاري الحساسية والمناعة درجات الحرارة مرضى الحساسية كبار السن التقلبات الجوية

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