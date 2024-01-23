خبير اقتصادي: الدولة تعزز "الصناعة الوطنية" بعدة إجراءات على أرض الواقع

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى أن يكون الاقتصاد المصري قائم على الإنتاج ويتم التطبيق على أرض الواقع، والدولة المصرية خطت خطوات جديدة بشأن تعزيز "الصناعات الوطنية" بعدة إجراءات مهمة تحدث الآن على أرض الواقع.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إرادة سياسية تتحقق، كما أن الانتقال للاقتصاد الحقيقي القوي لا تأتي إلا بالتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لابد لها استراتيجية وتخطيط لما سيتم استخدامه والصناعة المستهدفة وترويج هذا الإنتاج، موضحًا أن هناك 58 مصنعا سيتم افتتاحه الشهر المقبل هي نقطة إيجابية هو نتائج على أرض الواقع.

التشغيل التجريبي لمصنع الصناعات المغذية فبراير المقبل

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التشغيل التجريبي لمصنع الصناعات المغذية فبراير المقبل سيعود مردوه على أهل بورسعيد ويزيد من فرص العمل ويعود على المحافظة بشكل حالة من الرواج والتشغيل بكافة القطاعات، موضحًا أنه يتم تنشيط دائرة كاملة من هذه الصناعات.