الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادي: الدولة تعزز "الصناعة الوطنية" بعدة إجراءات على أرض الواقع

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى أن يكون الاقتصاد المصري قائم على الإنتاج ويتم التطبيق على أرض الواقع، والدولة المصرية خطت خطوات جديدة بشأن تعزيز "الصناعات الوطنية" بعدة إجراءات مهمة تحدث الآن على أرض الواقع.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إرادة سياسية تتحقق، كما أن الانتقال للاقتصاد الحقيقي القوي لا تأتي إلا بالتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لابد لها استراتيجية وتخطيط لما سيتم استخدامه والصناعة المستهدفة وترويج هذا الإنتاج، موضحًا أن هناك 58 مصنعا سيتم افتتاحه الشهر المقبل هي نقطة إيجابية هو نتائج على أرض الواقع.

التشغيل التجريبي لمصنع الصناعات المغذية فبراير المقبل

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التشغيل التجريبي لمصنع الصناعات المغذية فبراير المقبل سيعود مردوه على أهل بورسعيد ويزيد من فرص العمل ويعود على المحافظة بشكل حالة من الرواج والتشغيل بكافة القطاعات، موضحًا أنه يتم تنشيط دائرة كاملة من هذه الصناعات.

فبراير المقبل مصنع الصناعات المغذية الاقتصاد المصرى الصناعات الوطنية 58 مصنع

مواد متعلقة

خبير العلاقات الدولية: مصر أجهضت مخطط الاحتلال الاسرئيلي منذ بداية العدوان على غزة

أستاذ العلاقات الدولية: إسرائيل تتعنت وتتحدى الجميع في حربها على غزة

محمد فايز فرحات: قرار جامعة العربية يشكل ضغطًا على إسرائيل

محلل سياسى: مقترح حجب الثقة عن حكومة نتنياهو لن يمر فى البرلمان لهذا السبب

يضم 5 صالات.. "إكسترا نيوز" ترصد استعدادات معرض القاهرة للكتاب لانعقاد الدورة 55

السفير على الحفنى: مصر فرضت نفسها ورأيها تجاه ما يحدث فى غزة

خبير اقتصادى يكشف حقيقة خفض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة خلال 2024

استشارى ريادة أعمال: نمو شركات التكنولوجيا المالية 5 مرات خلال 3 سنوات

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

عقب أشهر من الوفاة.. حبس داهس المحامية أميرة جمال أمام المحكمة الاقتصادية

"دالرياضة" تسحب موظفيها من أندية المنوفية.. وترد: بيعاملونا مثل "الممتاز"

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

بعد شكاوى صيادي البرلس.. رئيس "علوم البحار" يكشف خطورة الصيد بالصعق الكهربائي

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس