الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يكشف حقيقة خفض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة خلال 2024

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي

قال أمجد عطية، خبير اقتصادي، إن البنوك المركزية العالمية من المتوقع أن تتجه إلى خفض الفائدة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية خفضت أسعارها خلال أكتوبر الماضي، وشهدنا ارتفاعا في أسعار الذهب.

وأوضح عطية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن العالم في حالة ترقب وانتظار والبيانات الاقتصادية التى خرجت الأيام الماضية أعطت انطباعًا أن مشاكل التضخم بالولايات المتحدة موجودة، والاقتصاد الأمريكي قوي ولا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة. 

خبير اقتصادي يتحدث عن الفيدرالي الأمريكي 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك ارتفاعات في البورصة الأمريكية، وصلت إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي، لأول مرة منذ فترة طويلة وهناك حالة من التفاؤل من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.

حقيقة خفض الفيدرالي خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ل لعام 2024 الاسواق خفضت السعر الحالي الأسهم الأمريكية

مواد متعلقة

استشارى ريادة أعمال: نمو شركات التكنولوجيا المالية 5 مرات خلال 3 سنوات

"إكسترا نيوز" تستعرض مزايا شركات التكنولوجيا المالية فى مصر

أستاذ علوم سياسية: الجامعة العربية قدمت عرضا وافيًا لما يجري في غزة

كاتب صحفى: الجامعة العربية تضغط للبحث عن حل شامل للقضية الفلسطينية ووقف العدوان

السيسى: الصومال نجح بفضل القيادة الحكيمة فى شطب الديون ورفع الحظر المفروض عليها

الرئيس السيسى: أبرز نجاحات الصومال هو السيطرة على أرضه ومكافحة الإرهاب

في الإجازة.. أستاذ طب نفسي ينصح باصطحاب الأبناء لزيارة المشروعات القومية

البطوطي: مصر قدمت تسهيلات لحصول العرب على تأشيرات سياحية (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

إحالة كروان مشاكل للمحاكمة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

مصدر بالجبلاية: كلوب وضعنا فى أزمة بسبب مغادرة صلاح للمنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس