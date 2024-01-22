خبير اقتصادى يكشف حقيقة خفض الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة خلال 2024

قال أمجد عطية، خبير اقتصادي، إن البنوك المركزية العالمية من المتوقع أن تتجه إلى خفض الفائدة خلال العام الحالي، لافتا إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية خفضت أسعارها خلال أكتوبر الماضي، وشهدنا ارتفاعا في أسعار الذهب.

وأوضح عطية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن العالم في حالة ترقب وانتظار والبيانات الاقتصادية التى خرجت الأيام الماضية أعطت انطباعًا أن مشاكل التضخم بالولايات المتحدة موجودة، والاقتصاد الأمريكي قوي ولا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة.

خبير اقتصادي يتحدث عن الفيدرالي الأمريكي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك ارتفاعات في البورصة الأمريكية، وصلت إلى مستوى قياسي يوم الجمعة الماضي، لأول مرة منذ فترة طويلة وهناك حالة من التفاؤل من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.