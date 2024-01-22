الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض مزايا شركات التكنولوجيا المالية فى مصر

التكنولوجيا المالية
التكنولوجيا المالية في مصر

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهم إنجازات وأهداف ومزايا شركات التكنولوجيا المالية في مصر.

شركات التكنولوجيا المالية قادرة على تقديم خدمات أكثر بأسعار معقولة، باستخدام التكنولوجيا لتقليل تكلفة تقديمها.

  • ارتفع عددها بنحو ٥ مرات ونصف من ٣٢ إلى ١٧٧ شركة في ٢٠٢٢.
  • ١٣٩ شركة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط.
  • ٣٨ شركة تقدم حلولًا مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية.
  • ٣٠٪؜ من الشركات توسعت باتجاه الأسواق الخارجية.
  • جذبت الشركات استثمارات بنحو ٨٠٠ مليون دولار حتي ٢٠٢٢.
  • ٧.٤ مليون دولار استثمارات في أسهم الشركات في عام ٢٠٢٢.
  • ٣ ملايين دولار استثمارات مباشرة للبنوك ومشغلي أنظمة الدفع.
  • ٣٦٦ شركة قائمة بين الشركات والقطاعات المغذية لها.

 

وكان قد حدد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم الإثنين، الحد الأدنى لرأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه للنشاط الواحد.

اكسترانيوز شركات التكنولوجيا المالية ف الشركات استثمارات بالتكنولوجيا المالية الاسواق الخارجية

مواد متعلقة

أستاذ علوم سياسية: الجامعة العربية قدمت عرضا وافيًا لما يجري في غزة

كاتب صحفى: الجامعة العربية تضغط للبحث عن حل شامل للقضية الفلسطينية ووقف العدوان

السيسى: الصومال نجح بفضل القيادة الحكيمة فى شطب الديون ورفع الحظر المفروض عليها

الرئيس السيسى: أبرز نجاحات الصومال هو السيطرة على أرضه ومكافحة الإرهاب

في الإجازة.. أستاذ طب نفسي ينصح باصطحاب الأبناء لزيارة المشروعات القومية

البطوطي: مصر قدمت تسهيلات لحصول العرب على تأشيرات سياحية (فيديو)

خبير أثري: الانتهاء من 95% من مشروع ترميم الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك

أحد علماء ستانفورد: مصر تستعد لإنتاج أول دواء طبيعي لعلاج "كوفيد 19" (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لياسمين عبدالعزيز بعد طلاقها من أحمد العوضى (صور)

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

أطعمة يجب الابتعاد عنها لتجنب الانتفاخ والغازات

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

"الشيطان شاطر".. اعترافات صادمة من قاتل مطربة شهيرة بفيصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس