"إكسترا نيوز" تستعرض مزايا شركات التكنولوجيا المالية فى مصر

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أهم إنجازات وأهداف ومزايا شركات التكنولوجيا المالية في مصر.

شركات التكنولوجيا المالية قادرة على تقديم خدمات أكثر بأسعار معقولة، باستخدام التكنولوجيا لتقليل تكلفة تقديمها.

ارتفع عددها بنحو ٥ مرات ونصف من ٣٢ إلى ١٧٧ شركة في ٢٠٢٢.

١٣٩ شركة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط.

٣٨ شركة تقدم حلولًا مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية.

٣٠٪؜ من الشركات توسعت باتجاه الأسواق الخارجية.

جذبت الشركات استثمارات بنحو ٨٠٠ مليون دولار حتي ٢٠٢٢.

٧.٤ مليون دولار استثمارات في أسهم الشركات في عام ٢٠٢٢.

٣ ملايين دولار استثمارات مباشرة للبنوك ومشغلي أنظمة الدفع.

٣٦٦ شركة قائمة بين الشركات والقطاعات المغذية لها.

وكان قد حدد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية، اليوم الإثنين، الحد الأدنى لرأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه للنشاط الواحد.