خبير أثري: الانتهاء من 95% من مشروع ترميم الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الآثري إن معبد الكرنك يعد أهم معبد على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقوم بمشروعات قومية للترميم بالتوازي مع الجهود المبذولة للاستعداد باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكشف الدكتور أحمد عامر خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من 95 % من مشروع ترميم "الأعمدة الكبرى" بمعبد الكرنك بأياد مصرية خالصة وباهتمام كبير من وزارة الآثار، وضم فريق عمل من شباب المرممين والأثرين بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر.

مشروع ترميم “الأعمدة الكبرى” بمعبد الكرنك

وأوضح الخبير السياحي أن ترميم معبد الكرنك يعد إنجازًا كبيرًا كونه تضمن إظهار الألوان الأصلية بالأعمدة الكبرى لمعابد الكرنك، لافتا إلى أن الزائرين لم يروا هذه الألوان منذ فترة كبيرة.