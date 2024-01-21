الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أثري: الانتهاء من 95% من مشروع ترميم الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك

معبد الكرنك
معبد الكرنك

قال الدكتور أحمد عامر الخبير الآثري إن معبد الكرنك يعد أهم معبد على مستوى العالم، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقوم بمشروعات قومية للترميم بالتوازي مع الجهود المبذولة للاستعداد باقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكشف الدكتور أحمد عامر خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الانتهاء من 95 % من مشروع ترميم "الأعمدة الكبرى" بمعبد الكرنك بأياد مصرية خالصة وباهتمام كبير من وزارة الآثار، وضم فريق عمل من شباب المرممين والأثرين بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع خريجي أقسام الترميم بجامعتي الأقصر وجنوب الوادي ومعهد الترميم بالأقصر.

مشروع ترميم “الأعمدة الكبرى” بمعبد الكرنك

وأوضح الخبير السياحي أن ترميم معبد الكرنك يعد إنجازًا كبيرًا كونه تضمن إظهار الألوان الأصلية بالأعمدة الكبرى لمعابد الكرنك، لافتا إلى أن الزائرين لم يروا هذه الألوان منذ فترة كبيرة.

الخبير الأثري المتحف المصري الكبير معبد الكرنك الأعمدة الكبري الأقصر أقسام الترميم

مواد متعلقة

أحد علماء ستانفورد: مصر تستعد لإنتاج أول دواء طبيعي لعلاج "كوفيد 19" (فيديو)

البهواشى: مصر حولت ثروتها البشرية إلى اقتصادية عبر ربط التعليم الفنى بسوق العمل

أستاذ علاقات دولية: مصر تتحرك بدور ريادى ومحورى لدعم الأشقاء فى فلسطين

أستاذ تخطيط يكشف الهدف من التسهيلات المقدمة للمستثمرين بالمدن الجديدة

"إكسترا نيوز" تستعرض الصادرات المصرية للسوق الإفريقية (فيديوجراف)

رحلة ياسمين حسن: تكشف رحلتها من كلية الصيدلة إلى قائدة عالمية في شؤون المرضى

مدبولى: شباب الصعيد تولوا مناصب قيادية بشركات اتصالات وتكنولوجيا معلومات عالمية

خبير تكنولوجيا المعلومات: الدولة المصرية تشهد طفرة فى البنية المعلوماتية

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

إحالة المتهمين بـ"رشوة مطار القاهرة" للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة