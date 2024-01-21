الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ تخطيط يكشف الهدف من التسهيلات المقدمة للمستثمرين بالمدن الجديدة

الدكتور سيف الدين
الدكتور سيف الدين فرج،

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن التيسيرات المقدمة من الدولة في المدن الجديدة للمستثمرين في قطاع الإسكان أو القطاع الخدمي، يكون الهدف الأساسي منه بالدرجة الأولى هو إضافة قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأيضا توفير فرص عمل للعمالة المصرية.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه التيسيرات لها ضوابط محددة حتى يتم الاستفادة منها بشكل فعلي وعلى أرض الواقع حتى لا يتم استغلالها بشكل يخالف مصلحة الدولة.

تيسيرات جديدة للمشروعات السكنية والصناعية بـ"المدن الجديدة"

وأوضح الدكتور سيف الدين فرج، أن أبرز هذه الضوابط تتمثل في إلزام المستثمر بالتشغيل أو البناء للمشروع في مدة لا تتجاوز عاما واحدا، لافتا إلى أنه يتم تطبيقها على المستثمر المصري أو المستثمر الأجنبي.

وتابع أستاذ التخطيط، أن  من ضمن الشروط التي تضعها الدولة للمستثمرين، هي أنه لا يسمح بأخذ الأراضي وبيعها مرة أخرى لمنع فكرة المضاربة لتحقيق ربح بشكل غير رسمي وغير قانوني.

أستاذ التخطيط العمراني المدن الجديدة للمستثمرين التخطيط العمراني التيسيرات لاقتصاد القومي

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