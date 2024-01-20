السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ استثمار يوضح أهمية وثيقة توجهات الاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة

الدكتور محمد الشوادفي
الدكتور محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الاستثمار، إن وثيقة توجهات الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة جاءت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية على مدار 3 سنوات ماضية، وأيضًا للتكيف مع الأزمات الدولية. 

وأوضح الدكتور محمد الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء، طرحتها الدولة ليكون هناك توجه استراتيجي نحو النمو الاقتصادي بمعدلات اقتصادية. 

وثيقة الاقتصاد المصري

وأضاف أستاذ الاستثمار أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية، وزيادة النمو الاقتصادي بمعدل من 6% إلى 8%، وزيادة النقد الأجنبي، وتوجه على زيادة النمو في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة. 

أستاذ الاستثمار الاقتصاد المصرى الظروف الاقتصادية العالمية وثيقة توجهات الاقتصاد المصري التوجهات الاستراتيجية الرئاسية الجديدة

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