أستاذ الزراعة: الدولة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كل المحاصيل الاستراتيجية

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة بالمركز القومي للبحوث، إن الدولة المصرية تتابع خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، منذ تولي الحكم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعى ومشروعات التوسع الأفقي التى تدعم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية والمصرية وخاصة بأرض سيناء.

وأضاف الدكتور زكريا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن منذ عام 2014 حتي الآن تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بتكلفة 750 مليار جنيه، وتم استصلاح العديد من الأراضي الزراعية في المرحلة الأولي، والآن جار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروعات الزراعية في وسط وشمال وجنوب سيناء، وفي صدد استصلاح أكث من 500 ألف فدان.

تنفيذ العديد من الشمروعات التنموية بتكلفة 750 مليار جنيه

وأكد أستاذ الزراعة أن الدولة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الاستراتيجية، وهذا ينعكس في التنمية الشاملة الزراعية.