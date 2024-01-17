الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ الزراعة: الدولة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كل المحاصيل الاستراتيجية

الدكتور زكريا فؤاد،
الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة بالمركز القومي للبحوث

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة بالمركز القومي للبحوث، إن الدولة المصرية تتابع خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، منذ تولي الحكم بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي  يهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعى ومشروعات التوسع الأفقي التى تدعم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة في المحاصيل الاستراتيجية والمصرية وخاصة بأرض سيناء. 

وأضاف الدكتور زكريا فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن منذ عام 2014 حتي الآن تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بتكلفة 750 مليار جنيه، وتم استصلاح العديد من الأراضي الزراعية  في المرحلة الأولي، والآن جار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروعات الزراعية في وسط وشمال وجنوب سيناء، وفي صدد استصلاح أكث من 500 ألف فدان. 

 

تنفيذ العديد من الشمروعات التنموية بتكلفة 750 مليار جنيه

وأكد أستاذ الزراعة أن  الدولة تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الاستراتيجية، وهذا ينعكس في التنمية الشاملة الزراعية. 

د أستاذ الزراعة ب تنموي زراعي المحاصيل الاستراتيجية سيناء لأراضي الزراعية المشروعات التنموية

مواد متعلقة

محلل سياسي: الضمير العالمي أصبح يتحرك وينبض بشكل كبير حول القضية الفلسطينية

استشاري التغيرات المناخية: تسارع وتيرة الكوارث الطبيعية نتيجة اختلال التوازن المناخي

أستاذ العلاقات الدولية: مصر هي الدولة المحورية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رئيس جامعة العريش يكشف تفاصيل إنشاء عيادة زراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل حول العيادة الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعى بالعريش

أستاذ الاقتصاد الزراعي يوضح تأثير صدارة مصر إنتاج الفراولة على الاقتصاد

مسؤول بالرعاية الصحية تكشف تفاصيل إنشاء أول مستشفى في مصر للعلاج عن بعد (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: غزة تعانى من عدة أزمات بيئية وصحية بسبب العدوان

الأكثر قراءة

"المتحدة" توقع مع أسامة الشاذلى لتحويل روايته "عهد دميانا" إلى مسلسل.. عاجل

بعد طلاق ياسمين وأحمد العوضى.. توقعات خطيرة جديدة لـ"ليلى عبداللطيف"

كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية.. "البترول" تُعلن التفاصيل

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

رسميًا.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

الاتحاد الغانى يكشف موقف محمد قدوس من المشاركة أمام مصر فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردني يضع المجتمع الدولي أمام حقائق ما يجري في غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟