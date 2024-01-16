الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: غزة تعانى من عدة أزمات بيئية وصحية بسبب العدوان

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قطاع غزة يتعرض للقصف المستمرمن قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات تصفية متواصلة في مناطق مختلفة، ومنها خان يونس بالأمس، وما يحدث في الشمال من قطاع غزة، وعلي جانب آخر هناك نشر شائعات أن قوات الاحتلال تنسحب وعندما ذهب الأهالي للاطئمنان علي منزلهم تم إطلاق النار عليهم. 

 

مشكلة في توفير الغذاء بمنطقة الشمال

وأضاف أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجانب الإنساني يزداد سوءًا جدًا نتيجة انتشار الأمراض بشكل كبير خاصة أمراض الجهاز التنفسي، نتيجة القصف والتكدس في مناطق النزوح بشكل كبير جدًا، وهناك مشكلة في توفير الغذاء بمنطقة الشمال، مؤكدًا أن قطاع غزة يعاني من عدة أزمات بيئية وصحية بسبب العدوان. 

 

الجانب الإنساني يزداد سوءًا جدًا نتيجة انتشار الأمراض بشكل كبير

وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بأن بالدور المصري في دعم الموقف الفلسطيني سواء كان على الصعيد الدبلوماسي أو اللوجستي المتمثل في سلسلة المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع. 

 

استاذ العلوم السياسية قطاع غزة عمليات تصفية الإحتلال الإسرائيلي انتشار الأمراض

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