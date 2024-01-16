جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة (فيديوجراف)

تخطط الدولة المصرية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى نحو %30 من الناتج المحلى الإجمالي.

واستعرضت فضائية “إكسترا نيوز” جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة على النحو التالي:

_ تفعيـل الشـراكات الاستثمارية الدولية لتأسـيس 50 ً مشـروعًا استثماريا ً كبيـرا للعمـل في مصـر.

_تبلغ القيمـة تقديريـة تبلـغ نحـو 29.1 مليـار دولار.

_تأســيس ومواصلــة العمــل علــى تأســيس خمســة مناطــق اقتصاديــة إقليميــة كبـرى.

_تبنى أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية منافسة داعمة ومحفزة للاستثمارات.

_تبنـى الاستراتيجية القوميـة للاستثمار 2024 – 2030.

_إطـلاق خريطـة استثمارية شـاملة وديناميكيـة تسـتند إلى نظـم المعلومـات الجغرافيـة.

_تأسـيس وكالـة قوميـة للترويـج للاستثمار فـي مصـر.

_تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.