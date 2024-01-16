الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة (فيديوجراف)

الاستثمارات
الاستثمارات

تخطط الدولة المصرية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى نحو %30 من الناتج المحلى الإجمالي.

واستعرضت فضائية “إكسترا نيوز” جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات الخاصة على النحو التالي: 

_ تفعيـل الشـراكات الاستثمارية الدولية لتأسـيس 50 ً مشـروعًا استثماريا ً كبيـرا للعمـل في مصـر.

_تبلغ القيمـة تقديريـة تبلـغ نحـو 29.1 مليـار دولار.

_تأســيس ومواصلــة العمــل علــى تأســيس خمســة مناطــق اقتصاديــة إقليميــة كبـرى.

_تبنى أطر قانونية ومؤسسية وتنظيمية منافسة داعمة ومحفزة للاستثمارات.

_تبنـى الاستراتيجية القوميـة للاستثمار 2024 – 2030. 

_إطـلاق خريطـة استثمارية شـاملة وديناميكيـة تسـتند إلى نظـم المعلومـات الجغرافيـة.

_تأسـيس وكالـة قوميـة للترويـج للاستثمار فـي مصـر. 

_تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية.

الدولة المصرية الاستثمارات المحلية والأجنبية الناتج المحلي الاستثمارات الخاصة

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