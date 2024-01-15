الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير دولي: الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة

منظومة المخلفات الجديدة
منظومة المخلفات الجديدة

قال السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، إن المواطن المصري في الوقت الراهن يعتمد علي استخدام الموارد بكفاءة، وحاليًا الدولة تحقق وتوفير الاقتصاد الدوار بهدف الإبقاء على المواد المستخدمة في عملية الإنتاج من خلال إعادة استخدام المواد وإصلاحها وإعادة تدويرها.

وأضاف الشربيني، خلال مداخلة هاتفية  لفضائية "إكسترا نيوز"، أن إعادة التدوير يعمل على الحد من هدر الموارد، واستخدامها بطريقة كفء تعود على المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسابق الزمن لإطلاق مشروع منظومة المخلفات الجديدة، وفقا لقانون المخلفات الصلبة لسنة 2020.

الدولة لديها رؤية لتطوير “منظومة المخلفات” وسيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد

 

وأوح الخبير الدولي،  أن المنظومة الجديدة خاصة بمشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية، إذ تم اليوم تسليم المدفن الثالث وتسليم اثنين من قبل بمحافظة البحر الأحمر.

 

الخبير الدولي الاستدامة والمناخ إعادة استخدام المواد إعادة التدوير البحر الاحمر إنشاء مدافن صحية المخلفات

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