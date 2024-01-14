مراسل "إكسترا نيوز": معبر رفح يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

رصد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، من أمام معبر رفح، آخر المستجدات بعد مرور 100 يوم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث كان فريق الفضائية من أو للحظة يرصد الأوضاع من المعبر، ولم يتوقف إرسال المساعدات من قبل المؤسسات الدولة.

وأضاف الغنام، خلال مداخلة هاتفية، أن المعبر يواصل العمل من أجل تسهيل دخول الاحتياجات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، حيث تتواجد أمام بوابة المعبر أعداد من السيارات التي تحمل المساعدات الإنسانية المختلفة لأهالي قطاع غزة.

100 يوم من العدوان الإسرائيلي على غزة

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض منذ 100 يوم؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.