الأحد 14 يناير 2024
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خبير تكنولوجيا: حماية حقوق الملكية الفكرية تتطلب مُشرّعًا بخلفية تكنولوجية

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العالم أمام نموذج جديد كلي لم يسبق للبشرية أن تعرضت له نتيجة ظهور الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن هذا الأمر وضع مفاهيم حقوق الملكية الفكرية بشكلها التقليدي على المحك، وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر فيها.

وأضاف عزام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على نماذج تتضمن كثيرًا من المعلومات، لكي يتم التعرف عليها ويفهمها ويتمكن من تحليلها، ليتم التعامل معه والخروج منها بنتائج، وهو ما يطرح عددًا من التساؤلات الشائكة حول حقوق الملكية الفكرية.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن حقوق الملكية الفكرية تقوم بحماية عمل بشري بذل فيه الإنسان مجهودًا، سواء كان هذا العمل نصًا أو صورة أو مقطع فيديو، مشددًا على ضرورة أن يكون المشرع لديه خلفية تكنولوجية والإلمام بالتنبؤات التي تصل إليها التكنولوجيا لتوطينها بصورة سليمة.

خبير تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي حقوق الملكية الفكرية صراعات قضائية تكنولوجية

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