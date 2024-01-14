وزير الإسكان: يكشف عن موعد تسويق مشروع "نيو جاردن سيتى" بالعاصمة الإدارية الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد بدء تسويق أحد مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية، وهو الحي السكني نيو جاردن سيتي، الذي يعد تحفة من الأنشطة السكنية الجديدة، وسيكون قبل نهاية شهر يناير الجاري.

وأضاف الجزار، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك اهتمامًا من الحكومة، ممثلة فى رئيس الوزراء، بمشروعات الإسكان والمدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، يأتى ذلك من خلال الجولات التى يجريها رئيس الوزراء داخل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة.

تسليم باقي أبراج العاصمة الإدارية الجديدة تباعًا خلال عام 2024

وتابع وزير الإسكان أنه من المقرر أن يتم تسليم باقي أبراج العاصمة الإدارية الجديدة تباعًا خلال عام 2024.