السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"‘إكسترا نيوز" تستعرض فرصًا استثمارية بالمشروعات الخضراء

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" الفرص الاستثمارية بالمشروعات الخضراء.

_ تم طرح أكثر من ٥٠ فرصة استثمارية للمشروعات الخضراء.

_تمويلات المشروعات تبدأ من ٥٠٠ ألف جنيه وتصل لخمسة ملايين جنيه.

_هناك أكثر من ١٢ جهة تمويلية تقوم بتمويل هذه المشروعات.

_ضمن المشروعات تصدير زيت الجوجوبا لمستحضرات التجميل.

_فرص للاستثمار في مخلفات الهدم والبناء وتصميم وتصنيع آلات إعادة التدوير.

_استثمارات بتحويل النفايات.

_استثمار بتحويل النفايات العضوية إلى علف للأسماك والدواجن.

للاستثمارات المخلفات فرصة استثمارية حرق قش الأرز للمشروعات الخضراء النفايات العضوية إعادة التدوير

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