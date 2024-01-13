"‘إكسترا نيوز" تستعرض فرصًا استثمارية بالمشروعات الخضراء
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" الفرص الاستثمارية بالمشروعات الخضراء.
_ تم طرح أكثر من ٥٠ فرصة استثمارية للمشروعات الخضراء.
_تمويلات المشروعات تبدأ من ٥٠٠ ألف جنيه وتصل لخمسة ملايين جنيه.
_هناك أكثر من ١٢ جهة تمويلية تقوم بتمويل هذه المشروعات.
_ضمن المشروعات تصدير زيت الجوجوبا لمستحضرات التجميل.
_فرص للاستثمار في مخلفات الهدم والبناء وتصميم وتصنيع آلات إعادة التدوير.
_استثمارات بتحويل النفايات.
_استثمار بتحويل النفايات العضوية إلى علف للأسماك والدواجن.