الثلاثاء 09 يناير 2024
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فى سن الثلاثين..أستاذ قلب ينصح بإجراء فحص شامل سنويًا للاطمئنان على صحة القلب

طبيب
طبيب

 

قال الدكتور عمرو الحديدي أستاذ القلب بطب قصر العيني، إن الأكل الصحي وممارسة الرياضة والفحص الدوري مهم  للأشخاص بعمر الثلاثين والأربعين، ناصحا بإجراء فحص للقلب وفحص التاريخ الأسري لمرض السكر والضغط وأمراض القلب، والشكوى أو العرض ووجود آلام في الصدر أو ضربات القلب غير المنتظمة والشعور بإجهاد غير مفسر. 

وأضاف الحديدي، خلال مداخلة هاتفية المذاع علي  فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أنه من الضروري استشارة الطبيب المختص لإجراء رسم قلب، وموجات صوتية على القلب للتعرف على مدى وجود مشكلات في عضلة القلب، أو مشكلات في سمك عضلة القلب، والذي لا يمكن اكتشافه إلا بعد فترة من ضربات القلب الخطيرة والتي قد تؤدي لمشاكل في القلب والوفاة.

إجراء فحص شامل سنويًا للاطمئنان على صحة القلب

وأوضح أستاذ القلب بطب قصر العيني  أنه من المهم إجراء فحص شامل سنويًا للاطمئنان على صحة القلب، بجانب الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة.

 

عمرو الحديدي قصر العيني روشتة الأكل الصحي صحة القلب بعمر الثلاثين والأربعين

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