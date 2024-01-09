الثلاثاء 09 يناير 2024
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سامح شكرى يؤكد رفضه التام الإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطينى

سامح شكرى
سامح شكرى

قال وزير الخارجية سامح شكري: إننا نعمل بكل جهد على توفير المساعدات لقطاع غزة والشعب الفلسطيني، ونؤكد الرفض التام للإجراءات المتخذة للضغط على الشعب الفلسطينى.

وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية، اليوم الثلاثاء: إننا نرى ضرورة وقف إطلاق النار حيث أصبح شيئا حتميا للتعامل مع هذه الأزمة.. وأرحب بوزيرة الخارجية الألمانية، ونتطلع لاستمرار العلاقة الوثيقة والتشاور فيما بيننا.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية، صباح اليوم الثلاثاء، مع نظيرته الألمانية أنالینا بیربوك، وذلك بمقر وزارة الخارجیة بالعاصمة الإداریة الجدیدة.

سامح شكري وزير الخارجية لشعب الفلسطينى لقطاع غزة المساعدات الشعب الفلسطيني

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