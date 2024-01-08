الإثنين 08 يناير 2024
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خبير الاستثمار: مصر قطعت شوطًا هائلًا فى العلاقات الاقتصادية الإفريقية

توسيع حجم التجارة
توسيع حجم التجارة مع القارة السمراء

قال الدكتور يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، إن مصر قطعت شوطًا هائلًا في العلاقات الاقتصادية الإفريقية بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئاسة، وتحديدًا بعد ترأس مصر الاتحاد الإفريقي، في عام ٢٠١٩، وتوسيع حجم التجارة مع القارة السمراء، مضيفًا أن مصر لزيادة تجارتها البينية مع قارة إفريقيا 20% خلال خمس سنوات مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز، أن ذلك كان له مردود وعائد تقدم بنسبة ١٥٪؜ من ٤.٢ ٪؜ وهنا أيضًا المستهدف للوصول إلي ٧.٤ مليار دولار للسنوات المقبلة، مع بدء العمل باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
 

مصر لزيادة تجارتها البينية مع قارة إفريقيا 20% خلال خمس سنوات 

وأوضح أستاذ الاستثمار، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بين 49 دولة عضوًا في الاتحاد الإفريقي تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، لافتًا إلى أن الاتفاقية تم تدشينها مارس 2018 ودخلت حيز التنفيذ بعد عام وسيبدأ العمل بالاتفاقية نهاية عام 2024.

خبير الاستثمار مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي باتفاقية التجارة الحرة الإفريقية الاتحاد الافريقى

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