الإثنين 08 يناير 2024
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خبير يوضح أهمية المناطق الجغرافية لتعزيز النمو الاقتصادى

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد عبدالغني، رئيس قسم الاقتصاد في جامعة بني سويف، إن المناطق الاقتصادية الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي تعني تحديد موقع جغرافي، ويتمتع بمميزات وتسهيلات عن مناطق أخري سواء داخل الدولة أو في دول أخرى.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المناطق الاقتصادية تكون أكثر تنافسية والقدرة على تحقيق منتجات بشكل أوسع وبأسعار تنافسية وجودة أعلى، مشيرًا إلى أن المناطق الجغرافية الاقتصادية تتمتع بمميزات منها الحوافز الضربية، كما ستكون الشركة أو المصنع لديه إعفاء ضريبي أو حافز ضريبي مخفض لمدة تصل إلى ١٠ سنوات.


المناطق الاقتصادية تكون أكثر تنافسية والقدرة علي تحقيق منتجات

وتابع أن المناطق الجغرافية الاقتصادية لها ميزة في أن الدولة تمده بالمواد الخام صاحب المشروع وتوفر له بنية أساسية جيدة، وتسهيل الإجراءات في دخول وخروج البضائع من أجل تشجيع المستثمرين.

الاقتصاد المناطق الاقتصادية النمو الاقتصادي هي إعفاء ضريبي أو المستثمرين

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