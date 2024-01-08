أستاذ الاقتصاد: سوق الطاقة يمر حاليًا بـ"التقاطع المميت".. وعام 2024 سيكون الانفراجة الكبرى

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن سوق النفط تتأثر بالأزمات الاقتصادية العالمية وقد وصلنا بما يسمي "التقاطع المميت" اقتصاديًا على مستوي العالم، حيث كان ٢٠٢٣ عام الأحداث الكبري.

وأضافت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، أن أسعار الغاز ومستقبل الطاقة المتجددة، والتوقعات بشأن تلك الأسعار مستقبلًا مع حلول العام الجديد 2024 ستكون الانفراجة الكبري، وبداية عام جديد تلقي فيها التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسواق النفط بعد انسحاب أنجولا من الأوبك بلس.

أسعار النفط ليست مثالية

وأوضحت أن الأسعار بالنسبة للنفط ليست مثالية، ولكن كل الخيارات مفتوحة ما بين الأوبك بلس، والبيانات الصينية، وتوقعات الوكالة الدولية للطاقة والسياسة النقدية، وحتى يكتمل مربع حالة عدم اليقين والضبابية جاءت فوضى البحار والمحيطات والمضايق المائية.