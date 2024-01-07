الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل سياسى فلسطينى: ما يحدث فى قطاع غزة جرائم إبادة بنطاق واسع

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة جرائم إبادة، لافتًا إلى أنه لأول مرة تشهد الإنسانية جرائم إبادة بنطاق واسع كما يحدث في قطاع غزة الآن.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية  "إكسترا نيوز"، أن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تخفى على أحد، والتصريحات الصادرة عن القادة الإسرائيليين تتحدث عن القضاء على الشعب الفلسطيني إما بالأسلحة التي يتمّ بها القصف يوميًا، أو بالتجويع والقتل البطيء.

جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تخفى على أحد

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، أن جهودًا مصرية على مستويات متعددة، تستهدف وقف إطلاق النار والاتفاق على هدنة إنسانية وخلق ممرات آمنة لنفاذ المساعدات إلى القطاع المحاصر، فضلًا عن التنسيق مع المؤسسات الدولية بهدف تخفيف ومحاولة ترميم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

المحلل السياسي الفلسطيني قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني جهود مصرية

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