الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادى: انتشار المناطق اللوجستية عالج مشكلة التضخم وزيادة السلع

التضخم
التضخم

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن انتشار المناطق اللوجستية بالمحافظات واحد من أهم الاستراتيجيات العامة وأهم الأساليب لمعالجة مشكلة التضخم، لافتًا إلى أن العالم فشل في حل مشكلة التضخم بأساليب رفع الفائدة.

وأضاف عنبر، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن هذه الفكرة تساعد على انتشار السلع وزيادة المعروض من السلع واقترابها من المستهلك، ما يؤدي إلى ضرب فكرة الاحتكار الصغير ومنع تخزين السلع، مضيفًا أن توفير السلع سيساعد على حل مشكلة الدين العام لأنها تساعد على خلق فرص للاستثمارات بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات.

أهمية انتشار المناطق التجارية اللوجستية بالمحافظات

وأوضح أستاذ الاقتصاد،  أن انتشار هذه المناطق والإصرار على أن تكون العمالة في تلك المناطق اللوجستية من أبناء المحافظة وهذا يساعد على خفض نسب البطالة.

استاذ الاقتصاد الدكتور محمود عنبر رفع الفائدة التضخم زيادة المعروض المناطق التجارية اللوجيستية

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