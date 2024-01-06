السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لاعبو المنتخب يلتقطون صورًا تذكارية مع الرئيس السيسى

صور تذكارية مع الرئيس
صور تذكارية مع الرئيس السيسي

التقط لاعبو منتخب مصر لكرة القدم صورًا تذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس لاعبي المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد النني. 

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد تدريبات المنتخب.

وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، فضلًا عن الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة، والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الخبرة العالمية الأجنبية في مجال إدارة المدن الأوليمبية بكل جوانبها، مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية لاعبي المنتخب مصر لكرة كرة القدم مدينة مصر الدولية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

"لا تضم الملاعب فقط".. المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية "صرح متكامل"

محمد صلاح يُهدى الرئيس السيسى قميص المنتخب (صور)

المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.. مصر على خريطة الرياضة العالمية

مروة فخرى: "حياة كريمة" تعتمد على تثقيف المواطن وتوعيته بتفاصيل حياته

أستاذ العلاقات الدولية: زيارة وفد الكونجرس الأمريكى للقاهرة تعكس دور مصر فى المنطقة

خبير علاقات دولية: مصر لديها استراتيجية واضحة تجاه غزة ترتكز على مسارات إنسانية وسياسية وأمنية

خبير سياحى: انتعاش كبير للسياحة فى 2023.. والحركة فى 2024 مبشرة للغاية

أستاذ العلاقات الدولية: جيش الاحتلال الإسرائيلى لم يحقق أى انتصارات فى غزة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

حماس تعلن قتل 8 جنود إسرائيليين من "المسافة صفر"

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

"هربانة من أهلها وأخوها ذبحها".. "الدستور" تحقق في قتل صاحب شركة وفتاة بالمعصرة

صدر ضده 45 حكمًا قضائيًا.. القبض على صاحب شركة يونيفيرسال بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار