لاعبو المنتخب يلتقطون صورًا تذكارية مع الرئيس السيسى

التقط لاعبو منتخب مصر لكرة القدم صورًا تذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصافح الرئيس لاعبي المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد النني.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقد تدريبات المنتخب.

وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط، متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، فضلًا عن الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة، والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الخبرة العالمية الأجنبية في مجال إدارة المدن الأوليمبية بكل جوانبها، مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى، بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة.