السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: مصر تمتلك فرصا استثمارية يضعها العالم بعين الاعتبار

محمد البهواشي
محمد البهواشي

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية ينظر إليها العالم بعين الاعتبار ويجعلها مصدرًا للجذب الاستشماري بقطاعات مختلفة ومن أهمها استثمارات الاتحاد الأوروبي والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر فمصر انفتحت على الجميع بسبب ما لديها من إمكانيات حيث الممر الملاحي الأهم عالميا قناة السويس.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قادرة على جذب الاستثمارات والتكنولوجيا وتوطينها بسبب العمل على نفسها وبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات خاصة في أصعب الظروف الاقتصادية وقدرتها على تحقيق نجاح حتى وإن كان ضعيفا لكنه يمثل إنجازا لافتا إلى توجيه الاتحاد الأوروبي استثماراته للبدائل الآمنة ومنها مصر، حيث مصادرالطاقة وإنتاج الهديروجين الأخضر.

مصر قادرة على جذب الاستثمارات والتكنولوجيا وتوطينها بسبب العمل

وأوضح أن أغلب الاستثمارات ستوجه للاقصاد الأخضر بقطاعاته الـ6 بجانب التركيز على قطاع الطاقة الخضراء.

الخبير الاقتصادي فرص ا استثمارية استثمارات الطاقة الجديدة إنتاج الهديروجين الأخضر الاتحاد الأوروبي

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