المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية.. مصر على خريطة الرياضة العالمية

عرضت جريدة "الدستور" "فيديوجراف" عن المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تنفيذها على مساحة 93 فدانًا، وتعد جزءًا مهمًا من العاصمة الإدارية، وتشهد إقامة البطولات المحلية في كل الرياضات المختلفة، واستقبال البطولات الدولية والفعاليات الهامة.

وتعتبر المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة إنجازًا مصريًا جديدًا، كما أنها جزء من الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية.

وتوفر بيئة مواتية لمارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف وصقل المواهب، وتضع مصر على خريطة الفعاليات الرياضية العالمية.

الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

وتعد المدينة الأوليمبية الأضخم والأحدث إقليميًا وقاريًا، حيث تقام على مساحة 93 فدانًا، وبدأ تنفيذها عام 2019.

استضافت المدينة الأوليمبية أكثر من بطولة دولية في الفترة من 2021 وحتى 2023.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.