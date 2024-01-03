الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الطاقة: موافقة البرلمان على قانون الهيدروجين الأخضر تعكس سرعة التنسيق مع الحكومة

البرلمان
البرلمان

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ الطاقة، إن جهود الدولة بشأن مشروع الهيدروجين الأخضر، وملف الاقتصاد الأخضر بشكل عام كبيرة ومتميزة جدًا.

وأشاد أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، بموافقة مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع  قانون الحوافز الذي تقدمت به الحكومة ويعكس سرعة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، خاصة لأنها جاءت بعد فترة قصيرة جدًا من اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وكان بهذا الخصوص.

أزمة الطاقة العالمية

وأوضح أستاذ الطاقة أنها تعكس أيضًا سرعة استكمال إجراءات الحكومة في تنفيذ الأهداف التي أحرزتها الدولة خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي، والذي تزامن مع أزمة الطاقة العالمية وتوافق مع استراتيجيات دول العالم لتحقيق التنمية المستدامة، والبحث عن مصادر بديلة للوقود الأحفوري.

 

استاذ الطاقة مشروع الهيدروجين الأخضر أزمة الطاقة العالمية التنمية المستدامة الاقتصاد الأخضر

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