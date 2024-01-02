رئيس "اتحاد الجمعيات الأهلية": "حياة كريمة" مبادرة القرن لخدمة أكثر من 58 مليون مصري

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة القرن ولم نر مثلها على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها أهم مبادرة تنموية غير مسبوقة في مصر.

وأضاف عبدالقوى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف إفادة أكثر من ٥٨ مليون مصري، وتتناسق مع الدستور المصري، وتكلفتها تتخطى التريليون جنيه وسوف تحول القرى من حالٍ إلى حال.

5 سنوات "حياة كريمة"

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن المبادرة تهدف لتحويل الريف المصري لشكل مختلف وتوفير مياه شرب نقية وصرف صحي آمن وكهرباء ووحدات صحية ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوفير كل الخدمات، مؤكدًا أن تكلفة المرحلة الأولى 650 مليار جنيه.