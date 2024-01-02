المدير التنفيذي لـ"حياة كريمة": المبادرة وضعت كل القرى والنجوع على خريطة التنمية

قالت الدكتورة مروة فخري، المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، إن حجم التطوير والتنمية بالمبادرة يعود بالنفع على جميع المواطنين وليس سكان القرى فقط، مشيرة إلى أن كل قرية ومركز تم تطويره يعتمد على نفسه ويقلل الضغط على المحافظات الكبرى ومنع الهجرة الداخلية.

وأضافت مروة فخري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن المبادرة وضعت كل القرى والنجوع على خريطة التنمية، وتم تنفيذ 75% من أعمال مبادرة "حياة كريمة" في جميع القرى المُدرجة ضمن خطة التطوير بجميع المحافظات، موضحًا أن المواطن شعر بالتطوير.

5 سنوات على إطلاق مبادرة "حياة كريمة"

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة"، أن المبادرة فريدة من نوعها، وحازت على إشادة دولية من الأمم المتحدة، وكل هذا وسام على صدرنا في ظل الظروف العالمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن هدف المبادرة يكمن في تغيير حياة المواطن، وتحقيق الحياة الكريمة من خلال مأوى آمن، ومياه شرب نظيفة، وحياة صحية سليمة.