أستاذ الصحة العامة: 2023 شهد تطورًا في القطاع الصحي

كشف الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن عام 2023 شهد تطورًا في القطاع الصحي، من خلال القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المبادرات الصحية المختلفة التي من أبرزها المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة".

وأضاف "حتة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه في عام 2023 جرى الانتهاء من قوائم الانتظار بشكل سريع جدًا وفعال لكل المواطنين، ومبادرة قوائم الانتظار جعلت الناس أكثر اطمئنانًا، وجرى الانتهاء من مليونين و23 ألفًا و902 عملية جراحية حتى ديسمبر الماضي.

شريف حتة: تم الانتهاء من قوائم الانتظار بشكل سريع وفعال

وأكد أستاذ الصحة العامة على أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار نجحت في تنفيذ عدد كبير من العمليات، ومنعت تراكم حالات، كما أن قوائم الانتظار ساعدت الحالات المعرضة للوفاة لا قدر الله، أو حدوث مضاعفات أو الدخول في مشكلات صحية أكبر.