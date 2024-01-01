الإثنين 01 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الليلة.. سعيد توفيق ضيف "الباز" فى أولى حلقات الموسم الخامس من "الشاهد"

الدكتور سعيد توفيق
الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة

 يستضيف  الإعلامي الدكتور محمد الباز، الليلة، الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة، ليحكي عن شهاداته وتحليل الفترة الحالية، ويعلق على ظهور نوع جديد من الغناء وهو "المهرجانات"، وذلك في الموسم الجديد لبرنامج الشاهد.

كما يتحدث الدكتور سعيد توفيق أستاذ الفلسفة المعاصرة، عن سمات الشخصية الإخوانية، وتنطلق الليلة أولى حلقات الموسم الخامس من برنامج “الشاهد”؛ ليوثق  شهادات المفكرين والمثقفين

الموسم الخامس من الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

وكان قد انطلق الموسم الرابع تحت عنوان «التجربة المصرية».. شهادات على 10 سنوات من التحدي، حيث يعرض يوميًا الساعة الحادية عشرة مساء، لمدة 30 يومًا.

الموسم الجديد لبرنامج الشاهد الدكتور محمد الباز الإعلامي الدكتور سعيد توفيق ستاذ الفلسفة المعاصرة الموسم الخامس من الشاهد

مواد متعلقة

أبرز النصائح لتحقيق أهدافك فى العام الجديد (فيديوجراف)

باحثة: هناك تفشٍ للأمراض نتيجة التكدس فى منطقة رفح الفلسطينية (فيديو)

انتخابات الرئاسة الحدث الأبرز فى 2023 (فيديو)

استشارى تخطيط: مصر تغير وجهها بطفرة غير مسبوقة فى مشروعات الإسكان

نيوزيلندا تحتفل بدخول العام الجديد 2024 بعروض الألعاب النارية

مدير متحف الأطفال: هدفه تعليمي عن التراث وعظمة الحضارة المصرية القديمة

مدير الترميم بالمتحف الكبير: قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون أفضل قاعات الآثار فى العالم

"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة لوكالة الأونروا جنوب غزة

الأكثر قراءة

تونى بلير وسيط إسرائيل لتهجير سكان غزة لدول المنطقة.. ما القصة؟

تسجيل أول هزة أرضية فى 2024 على حدود بنى سويف والبحر الأحمر (صورة)

ماذا يحدث في جسمك عند تناول كوب من الماء المضاف له حبة البركة يوميا؟

11 مليون جنيه فى الموسم.. تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلى

بوستات راس السنه 2024 ورسائل التهنئة بالعام الجديد

زلزال جديد يهز اليابان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

محمود خليل

«الدخان».. وفرمان «اليدكشى»

وائل لطفي

هرتلات صهيونية

ماجد حبته

سنة كبيسة فعلًا!

مؤمن المحمدي

الليمان

لواء.حمدى البطران

إسرائيل إلى أين؟

محمد عبدالعزيز

طفرة إلكترونية ناجحة.. كيف؟

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تايمز أوف إسرائيل: جيش الاحتلال الإسرائيلى يتمرد على نتنياهو ويطلب إنهاء حرب غزة

نتنياهو لجنوب إفريقيا: أظهرنا "أخلاقًا لا مثيل لها" فى حرب غزة

"الأشباح".. وحدة إسرائيلية جديدة تحارب فى غزة.. كيف تعمل؟