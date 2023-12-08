الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. وزير الثقافة الأسبق ضيف الإعلامى محمد الباز فى "الشاهد"

حلمي النمنم وزير
حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، في برنامج "الشاهد"، اليوم الجمعة، ليروي شهادته عن التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، متحدثًا عن التحديات التي واجهت الدولة، والإنجازات التي تحققت في قطاع الثقافة.

 

يتحدث وزير الثقافة الأسبق عن عام الإخوان الأسود ودورهم في محاولات تدمير الثقافة المصرية، وكيف دعمت مؤسسات الدولة المثقفين لمواجهة انتشار الفكر الظلامي؟.

ويكشف النمنم، عن دور الرئيس السيسي في الحفاظ على ريادة مصر الثقافية، وكذا دور الرئيس في مساندة المؤسسات الثقافية، للقيام بدورها في نشر الوعي والتنوير والإبداع.

 

برنامج "الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساءً، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق الباز الشاهد محمد الباز

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