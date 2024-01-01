أستاذ علوم البيئة: العالم غير مؤهل لاستيعاب التغيرات المناخية (فيديو)

حذرت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البيئة، وعضو الأمم المتحدة للتغيرات المناخية، من تأثير التغيرات المناخية على الأرض، وارتفاع درجة حرارتها.

وقالت إلهام محمود، خلال مداخلة هاتفية لفضائية"إكسترا نيوز"، إن كل درجة مئوية تخرج زيادة في درجات الهواء يؤدي إلى زيادة وجود بخار المياه في الجو، ويتحول ذلك إلى أمطار زائدة، لافتة إلى أن الحوادث الشديدة التي تحدث في ألمانيا حاليًا، ومن قبل في النرويج وإسكتلندا، كانت مؤشرات شديدة على ارتفاع درجات الحرارة.

المحتمل أن يكون العالم غير مؤهل لاستيعاب تلك الكميات من الأمطار

وأوضحت أستاذ علوم البيئة، أن ارتفاع درجات الحرارة بدأ يؤثر على المنظومة البيئية كلها، وخاصة زيادة حدوث الفيضانات، متابعة أنه خلال الفترة الماضية ارتفعت درجات الحرارة وتسببت في زيادة منسوب المياه إلى مترين، لافتة إلى أنه المحتمل أن يكون العالم غير مؤهل لاستيعاب تلك الكميات من الأمطار.