الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض أهم المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان

الأقصر
الأقصر

تشهد محافظتا الأقصر وأسوان حالة من الإقبال السياحي المميز على المعابد الأثرية ورحلات البالون الطائر، وذلك وسط موسم سياحي شتوي مبهر بالتزامن مع الأعياد وإجازة نصف العام.

في السياق، تستعرض فضائية "إكسترا نيوز" أهم المعالم السياحية والأثرية في الأقصر وأسوان:
- معبد الكرنك وهو واحد من أقدم المعالم الأثرية في العالم.
- معبد الأقصر ويقع بالقرب من معبد الكرنك، ويشتهر بتمثالي "رمسيس الثاني".
- معبد وادي الملوك ووادي الملكات ويضم عشرات المقابر للأسر الفرعونية.
- الدير البحري ويضم مجموعة رائعة من التماثيل للملكة حتشبسوت.
- المعبد الجنائري لأمنحتب الثالث ويطلق عليه لقب "معبد ملايين السنين".
- متحف الأقصر الفريد ويضم حوالي 376 قطعة أثرية نادرة ومومياوات.
- جزيرة الموز غرب الأقصر وتتمتع بالطبيعة الساحرة والهدوء.
- معبد فيلة في مدينة أسوان وهو أحد أشهر المعالم السياحية في العالم.
- معبد كوم أمبو على ضفاف نهر النيل بأسوان.
- متحف النوبة داخل مدينة أسوان الذي يعبر عن الحضارة النوبية القديمة.

محافظة الأقصر وأسوان الإقبال السياحي المعابد الأثرية الأجواء الشتوية المعالم معبد الكرنك معبد الأقصر

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