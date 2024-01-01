الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبرز النصائح لتحقيق أهدافك فى العام الجديد (فيديوجراف)

عام 2024
عام 2024

مع استقبال 2024 يضع كل شخص عدة أهداف لكي يحققها، كما يضع مجموعة من الخطوات التى يمكن أن تحقق بها أهدافك للعام الجديد، وذلك وفقا لعدة نصائح، وتقدم فضائية "إكسترانيوز" أبرز النصائح علي النحو التالي: 

- كتابة أهدافك في العام الجديد لتتمكن من التفكير بشكل منظم فيما تريد تحقيقه على أرض الواقع.
- التعلم من الأخطاء السابقة لتجنب ارتكاب أخطاء مشابهة في العام الجديد.
- التحري عن تنظيم الوقت لأن إدارة الوقت أمر مهم لتنفيذ الخطط المستقبلية.
- وضع خطط مستقبلية قائمة على الدراسة لضمان نجاحها.
- تعلم كل ما هو جديد ومهم في مجال عملك وأخذ دورات جديدة.
- ممارسة كل ما هو جديد مثل السفر إلى أماكن جديدة.
- الابتعاد عن كل ما يسبب لك التعب والإرهاق مثل العادات غير الصحية.

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