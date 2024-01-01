الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: برامج التسويق الجديدة كان لها دور إيجابى فى عودة السياحة

جريدة الدستور

قال محمد عثمان، الخبير السياحي، إن محافظة الأقصر في أحلى وأبهى صورها من حيث النظافة، وعودة السياحة بشكل مبهج في الشارع السياحي مرة أخرى، كما أن نسب الإشغال ارتفعت بنسبة 28%.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه شيء رائع للغاية اقتصاديًا، كما أنها حركت الأسعار للأمام بنسبة 20%، والملفت هذا العام هو عودة أسواق جديدة، والتي احتلت المقدمة الأولى وزاحمت أوروبا، والمقصود بها التنين أو دول شرق آسيا، والمتمثلة في الهند والصين وكوريا الجنوبية، حيث زاحمت بقوة السوق الأوروبية، كما أن رحلات التسويق الجديدة كان لها دور إيجابي في عودة السياحة.

استقبال عدد كبير جدًا من المصريين الذين لا يقل دورهم فى دعم اقتصاد البلد عن الأجانب

وأوضح الخبير السياحي أن المبهر هو التعاون الرائع الذى تم بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والآثار ومختلف المجتمع المدني في روعة المدينة، واستقبالها عددًا كبيرًا جدًا من السائحين، واستقبال عدد كبير جدًا من المصريين، الذين لا يقل دورهم فى دعم الاقتصاد لبلدهم عن الدور الأجنبي، وعندنا النهارده أكتر من 48 رحلة بالون طائر حلقت في سماء الأقصر، والأقصر بالأمس لم تنم، فهناك فرق موسيقية في كل الفنادق السياحية.

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