خبير اقتصادى: دخول مصر مجموعة البريكس يفتح أمامها أسواقًا جديدة ومتعددة

قال مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، اليوم، إن دخول مصر مجموعة البريكس جاء بسبب العلاقات الاستراتيجية مع مختلف أعضاء المجموعة.

وأضاف بدرة، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" أن الأسواق المكونة لمجموعة البريكس أسواق كبيرة لديها أعداد كبيرة من السكان، ونشاط اقتصادي كبير ومعدل نمو اقتصادي كبير، مشيرًا إلى أن دول مجموعة البريكس نفسها استغلت حالة الرفض لاستمرار سيطرة الدولار على المعاملات، فأرادت أن تنطلق حول العالم، وتضم دولًا أخرى بخلاف الخمسة المؤسسين.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن منطقة البريكس ليست بدائل عن مجموعات اقتصادية أخرى، موضحًا أن الدول الجدد في البريكس هي مختلفة تمامًا عن بعضها البعض من الناحية السياسية والاقتصادية والجغرافية وهذا يفتح أسواقًا جديدة ومتعددة أمام مصر.

مصر تنضم إلى تجمع البريكس رسميًا

وأشار إلى إنشاء الدول الـ5 المؤسسة للبريكس بنك التنمية الأسيوي الذي شارك مصر في عدة مشاريع مثل مشروع تحلية المياه، مشددًا على أن اقتصاد دول البريكس يمثل 40% من نسبة الاقتصاد العالمي.