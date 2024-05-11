السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

خطوبة أحمد العوضى.. حقيقة أم شائعة جديدة؟

أحمد العوضي
أحمد العوضي

تداول روّاد السوشيال ميديا، مجموعة من الصور التي يظهر فيها الفنان أحمد العوضي، الزوج السابق للفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهو يرتدي بدلة، وتوجد عروس في الصور، وعلق روّاد السوشيال على الصور بأن العوضي تزوج من إحدى الفتيات التي تقرب للفنانة ياسمين عبدالعزيز.

 حقيقة خطوبة أحمد العوضي من إحدى قريباته بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز 

واتضح أن الصور تعود لفتاة ارتبط بها قديمًا، وتركته بسبب حلمه المستمر بعمله كفنان، وتحدث عنها مسبقًا في لقاء قديم له مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم"، وأنها لا تقرب نهائيًا إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ولا حتى قريبة له ولا ابنة عمه، وكل ما يتحدث به الجمهور مجرد تكهنات فقط لاغير، خاصًة أن الصور التي ظهر فيها العوضي كانت سنه صغيرة، وشكله غير الذي اعتاد عليه الجمهور مؤخرًا.

حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز

حققت حلقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس نسب مشاهدة قياسية في تاريخ البرنامج، بعد استضافتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالتزامن مع عيد شم النسيم.

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وحصدت حلقة ياسمين عبدالعزيز 276 مليون مشاهدة في مصر والوطن العربي، كما تصدرت الترند على محرك البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي في 6 دول عربية.

وأثارت ياسمين الجدل بعد حلولها ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة Dmc، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، حيث تحدثت ياسمين باكية عن علاقتها بأحمد العوضي قائلة: "أنا مش بحب أحمد.. أنا بعشقه"، لتعاتب إسعاد الفنانة الجميلة قائلة: "انتى جايباني عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعني، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".

وعن والديها وعن بدايتها في الإعلانات قالت ياسمين عبدالعزيز: "والدى ووالدتى كانوا منفصلين من وأنا عندى 9 سنين، ولما دخلت الإعلانات كان عندى هدف إنى أكون مسئولة عن نفسى وإنى أكسب فلوس".

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: "كنت مركزة إنى عاوزة أبقى حاجة ويكون معايا فلوس وناجحة، ولما دخلت في شغل الإعلانات وأنا عندى 12 سنة، أمى كانت بتيجى معايا التصوير وأنا اللى كنت بأتفق على كل حاجة وعلى الفلوس، وأنا اللى بقول هعمل إعلان إيه بالظبط".

 

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