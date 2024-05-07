الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"أنا سكتين".. إليسا تطرب جمهورها بـ12 أغنية دفعة واحدة

إليسا
إليسا

طرحت إليسا ألبومها الجديد للجمهور الذي يحمل اسم "انا سكتين" ويتكوّن من 12 أغنية جديدة عبر أحد المنصات الرقمية، والأغنية من ألحان تامر عاشور، والكلمات للشاعر نادر عبدالله وإنتاج الشركة الخاصة لها ليكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار فني دام ما يزيد عن 25 عام.

ويتضمن إليسا الجديد "انا سكتين"، 12 أغنية منها أغنية “انا بتمايل”، والتي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد منذ أشهر عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولاقت تفاعل كبير من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وروّجت الفنانة إليسا للألبوم عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، من خلال نشر البوستر الرسمي للألبوم.

ويرصد “الدستور" تفاصيل ألبوم إليسا الجديد الذي يحمل اسم “انا سكتين”، والذي لاقي استحسان لدي الجمهور ومستخدمي منصات السوشيال ميديا بمجرد طرحه عبر أحد المنصات.

بتمايل على الـbeat 

أغنية بتمايل على الـ beat من كلمات وألحان عز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، ومن غناء إليسا.

فرحانة معاك

من كلمات نادرعبدالله، ومن ألحان chokhan ors، توزيع أحمد إبراهيم.

أنا سكتين

كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كلّو وهم وحظي ضحكلي

من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني خوري.

العقد والنظرة الأولى

من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع جلال حمداوي.

شو كان بيمنعك

من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع عمر صباغ

من أول السطر

من كلمات أسامة مصطفي، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع جلال حمداوي

نظرات

من كلمات صابر كمال، وألحان محمد يحيي، وتوزيع جلال حمداوي.

حلالي

كلمات نادر عبدالله، وألحان أحمد زعيم ومن توزيع أحمد إبراهيم.

خوليو وفيروز

من كلمات وتوزيع وألحان محمد رحيم

تنمر ومرض وعلاقة سامة.. رحلة "إليسا" في برومو الوثائقي "it's ok"

 

 

ألبوم إليسا الجديد انا سكتين انا بتمايل إليسا الفنانة إليسا 12 أغنية جديدة

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