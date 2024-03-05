قرار لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بمنح وتجديد تراخيص إنتاج وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن منح وتجديد " تصاريح - تراخيص" إنتاج وتوزيع وبيع طاقة كهربائية وضم بعض النطاقات الجغرافية

ونص قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادرة بالجلسة التاسعة للعام المالى 2023- 2024 المنعقدة بتاريخ 31/12/2023 (بالتمرير) بشأن منح وتجديد "تصاريح- تراخيص" إنتاج وتوزيع وبيع طاقة كهربائية وضم بعض النطاقات الجغرافية.

مذكرة بشأن تجديد ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع طاقة كهربائية لعدد من شركات القطاع الخاص

و في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على تجديد ترخيص مزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نهاية تجديد الترخيص السابق للشركات التالية: 1 -شركة أبو سومة للتنمية السياحية - رخصة رقم (56/توزيع ) - السنة الأولى. 2 - الشركة إيجيبت هوتيلز - رخصة رقم (57/ توزيع) – السنة الأولى. 3 - شركة المدكور للمرافق - رخصة رقم (63/ توزيع) – السنة الأولى. على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع قيام الإدارة التنفيذية للجهاز بتطبيق الغرامات الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء رقم ۸۷ لسنة ٢٠١٥ بشأن تجاوز المدة الزمنية لتجديد التراخيص.

مذكرة بشأن طلب الشركة المصرية للإيثانول الحيوي الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية

(2) مذكرة بشأن طلب الشركة المصرية للإيثانول الحيوي (إبيول) الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام التوليد المزدوج بمشروع (EBIOL(CHP-Plantبقدرة 14 م.و. في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح الشركة المصرية للإيثانول الحيوي (ابيول) تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام التوليد المزدوج بقدرة ١٤م.و. بمشروع مصنع (EBIOL (CHP plant والكائن بأرض الشركة المصرية للإيثانول الحيوي – ميناء دمياط - محافظة دمياط - مصر لمدة عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

(3) مذكرة بشأن طلب شركة سيمنس للطاقة في الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بمشروع (مركز خدمة سيمنس للطاقة) بقدرة ۱٫۹ م.و. بنظام صافي القياس. في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح شركة سيمنس للطاقة تصريح بإنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 1.9 م.و. بمشروع مركز خدمة سيمنس للطاقة بمنطقة قطاع صناعي أول ت السويس للتنمية الصناعية - مدينة السويس بنظام صافي القياس لمدة عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

4) مذكرة بشأن طلب شركة جلوب للغزل والصباغة الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية لمصنع جلوب للغزل والصباغة الكائن بامتداد المنطقة الصناعية الثانية - قطعة 5&36 مدينة السادات-المنوفية بقدرة 2٫415 م.و. بنظام صافي القياس. ـ في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح شركة جلوب للغزل والصباغة تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة ٢٫415 م.و. بمصنع الشركة (جلوب للغزل والصباغة) الكائن بامتداد المنطقة الصناعية الثانية- قطعة 5&36 مدينة السادات-المنوفية بنظام صافي القياس لمدة عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

(5) مذكرة بشأن طلب شركة جلوبال للطاقة رخصة رقم (۱۱/توزيع) الحصول على:

1 - تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع O-West الكائن بحدائق أكتوبر - مدينة السادس من أكتوبر بقدرة 50م.ف.أ. 2 - ضم نطاق مشروع O-West إلى الترخيص الممنوح لها. في ضوء المذكرة المعروضة.

منح شركة جلوبال للطاقة تصريح باستلام شبكة توزيع طاقة كهربائية

قرر المجلس الموافقة على ما يلي: أولًا - منح شركة جلوبال للطاقة تصريح باستلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع O-West الكائن بحدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر بقدرة 50 م.ف.أ. ثانيًا- ضم النطاق الجغرافي لمشروع O-West الكائن بحدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر بقدرة 50 م.ف.أ إلى الترخيص الممنوح لشركة جلوبال للطاقة رقم (۱۱/توزیع). على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(6) مذكرة بشأن طلب شركة طاقة بي فى للطاقة الشمسية رخصة رقم (۳۷/إنتاج/ بيع) الحصول على:

1 - تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ۱۰۰ کیلو وات بنظام الاستهلاك الذاتي بمشروع دولفينا الكائن في نبق - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء. 2 - إضافة قدرات إنتاجية بقدرة 100 كيلو وات من محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتي بمشروع دولفينا الكائن في نبق - مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء إلى الترخيص الممنوح للشركة. - في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: أولًا- منح تصريح باعتماد انشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية لشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية بقدرة 100 كيلو وات بنظام الاستهلاك الذاتي بمشروع دولفينا الكائن في نبق مدينة شرم الشيخ - محافظة جنوب سيناء، وسداد رسم التصريح المقرر. ثانيًا- إضافة قدرات إنتاجية بقدرة 100 كيلو وات من محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بنظام الاستهلاك الذاتي بمشروع دولفينا الكائن في نبق - مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء إلى الترخيص الصادر لشركة طاقة بى فى للطاقة الشمسية رقم (٣٧/إنتاج)، عــــلى أن يتـــــم الالتــــزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن مع الالتزام بعدم وجود تيار عكسي على شبكة شركة جلوبال للطاقة وشبكة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع سداد رسوم التراخيص المقررة.

(7) مذكرة بشأن طلب شركة الفتح للاستثمارات والمشروعات الحصول على: 1 - تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 1،545 ميجا وات بنظام صافي القياس بمشروع مركز تأهيل بدر الكائن بمدينة بدر.

2 - ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية من خلال محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 1٫545 ميجاوات بنظام صافي القياس بمشروع مركز تأهيل بدر الكائن بمدينة بدر. ـ في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح شركة الفتح للاستثمارات والمشروعات ما يلي: أولا:

تصريح باعتماد إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 1،545 ميجا وات بنظام صافي القياس بمشروع مركز تأهيل بدر الكائن بمدينة بدر، مع سداد رسم التصريح المقرر. ثانيًا: ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية من خلال محطة انتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 1،545 ميجاوات بنظام صافي القياس بمشروع مركز تأهيل بدر الكائن بمدينة بدر لمدة 15 عام وعلى أن يتم تقديم الموافقة البيئية فور الانتهاء منها، والالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن، مع سداد رسم الترخيص المقرر.

(8) مذكرة بشأن طلب شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات الحصول على: 1- تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 4٫2 ميجاوات بنظام صافى القياس بمشروع مركز تأهيل وادي النطرون الكائن بمدينة السادات. ۲- ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية من خلال محطة انتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ٤،٢ ميجاوات بنظام صافي القياس بمشروع مركز تأهيل وادي النطرون الكائن بمدينة السادات. - في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات ما يلي: أولًا- تصريح باعتماد إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 4.2 ميجا وات بنظام صافي القياس بمشروع مركز تأهيل وادي النطرون الكائن بمدينة السادات - محافظة البحيرة، مع سداد رسم التصريح المقرر. ثانيًا- ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية من خلال محطة انتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 4.2 ميجاوات بنظام صافي القياس بمشروع مركز تأهيل وادي النطرون الكائن بمدينة السادات - محافظة البحيرة لمدة 15 عام وعلى أن يتم تقديم الموافقة البيئية فور الانتهاء منها، والالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن، مع سداد رسم الترخيص المقرر.

طلب لشركة القابضة لكهرباء مصر الحصول على تصريح إنشاء 3 محطات إنتاج طاقة كهربائية

(9) مذكرة بشأن طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر الحصول على: 1 - تصريح إنشاء 3 محطات إنتاج طاقة كهربائية بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرة (4800 ميجاوات/ محطة) بمشروعات (محطة البرلس – محطة العاصمة الإدارية الجديدة - محطة بني سويف). ۲- ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية من خلال 3 محطات إنتاج طاقة كهربائية بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرة (4800 ميجاوات / محطة) بمشروعات (محطة البرلس – محطة العاصمة الإدارية الجديدة - محطة بني سويف). – في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح الشركة القابضة لكهرباء مصر ما يلي:

أولًا - تصريح باعتماد إنشاء (3) محطات انتاج طاقة كهربائية بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرة (4800 ميجاوات/ محطة) بمشروعات (محطة البرلس - محطة العاصمة الإدارية الجديدة - محطة بنى سويف)، مع سداد رسوم التصاريح المقررة. ثانيًا - ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية من خلال 3 محطات إنتاج طاقة كهربائية بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرة (4800 ميجاوات / محطة) بمشروعات (محطة البرلس- محطة العاصمة الإدارية الجديدة - محطة بني سويف) لمدة خمسة أعوام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن، مع سداد رسوم التراخيص المقررة.

(10) مذكرة بشأن طلب شركة أرابيلا لتوزيع الكهرباء والطاقة رخصة رقم (۹۲/ توزيع) الحصول على: 1 - تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع المركز التجاري الإداري V90 الكائن بمنطقة خدمات ٢ – القطامية هيلز - القطعة رقم ۱۷۲ بالقطاع الثاني بمركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، بقدرة 0.84088 م.و. - في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: أولا: منح تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع المركز التجاري والإداري V90 الكائن بمنطقة خدمات ۲ – قطامية هيلز - القطعة رقم ١٧٢ بالقطاع الثاني بمركز المدينة - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بقدرة 0٫84088 م.و. لشركة أرابيلا لتوزيع الكهرباء والطاقة. 2 - ضم نطاق مشروع المركز التجاري الإداري V90 إلى الترخيص الممنوح لها رقم (۹۲/ توزیع). ثانيًا- إضافة النطاق الجغرافي لمشروع المركز التجاري والإداري V90 الكائن بمنطقة خدمات ۲ - قطامية هيلز ـ القطعة رقم ١٧٢ بالقطاع الثاني بمركز المدينة - التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بقدرة 0٫84088 م.و. إلى الترخيص الممنوح لشركة أرابيلا لتوزيع الكهرباء والطاقة برقم (۹۲/توزيع) على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(11) مذكرة بشأن طلب شركة ألكان انرجي مصر (ألكان لتوزيع الكهرباء سابقا) الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية من خلال محطة إنتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة 0،999 ميجاوات بنظام الاستهلاك الذاتي داخل مشروع مصنع رقم (1) شركة ألكان للغزل والنسيج (الماتكس) الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادات - المنوفية. ـ في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح ترخيص مزاولة نشاط إنتاج وبيع طاقة كهربائية لشركة ألكان انرجي مصر (ألكان لتوزيع الكهرباء سابقا) من خلال محطة انتاج طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة ۰٫۹۹۹ ميجاوات بنظام الاستهلاك الذاتي داخل مشروع مصنع رقم (۱) شركة ألكان للغزل والنسيج (الماتكس) الكائن بالمنطقة الصناعية الثانية - مدينة السادات المنوفية لمدة 15 عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

طلب لشركة السويدي للمرافق ضم النطاق الجغرافي لمشروع ستون بارك للمرحلتين 1و2

(12) مذكرة بشأن طلب شركة السويدي للمرافق ضم النطاق الجغرافي لمشروع ستون بارك للمرحلتين ۱و۲ (ستون بارك وستون ريزيدنس) إلى الترخيص الممنوح لها رقم (٦٩/توزيع). - في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة النطاق الجغرافي لمشروع ستون بارك للمرحلتين ۱و۲ (ستون بارك وستون ريزيدنس) الكائن بالقطعة رقم 4 بطريق الدائري القاهرة بقدرة 4600 ك.وات إلى الترخيص الممنوح لشركة السويدي للمرافق - رخصة رقم (٦٩/توزيع)، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(13) مذكرة بشأن طلب شركة انجاز للطاقة الذكية ضم النطاقات الجغرافية التالية: ۱- مشروع مول المجمع الجديد الكائن بالقطعة رقم (68/ج) المحور المركزي الخدمي 6 أكتوبر بقدرة 1975 ك.وات ۲- مشروع غرب سوميد الكائن بالقطعة رقم 3 بمركز خدمات سوميد -6 أكتوبر - الجيزة بقدرة 639 ك وإلى الترخيص الممنوح لها رقم (55/توزيع). في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة النطاقات الجغرافية التالية: 1 - مشروع مول المجمع الجديد الكائن بالقطعة رقم (٦٨/ج) المحور المركزي الخدمي 6 أكتوبر بقدرة ١٩٧٥ك.وات. 2 - مشروع غرب سوميد الكائن بالقطعة رقم (3) بمركز خدمات سوميد - 6 أكتوبر - الجيزة بقدرة 639 ك.وات. إلى الترخيص الممنوح لشركة انجاز للطاقة الذكية - رخصة رقم (٥٥/توزيع) مع الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(14) مذكرة بشأن طلب شركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية ضم النطاق الجغرافي لمشروع مول ليدج إلى الترخيص الممنوح لها رقم (۱۹/توزيع). في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة النطاق الجغرافى لمشروع مول ليدج بالقطعة رقم 5 بمنطقة الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بقدرة ١٩٢٨ ك. ف.أ إلى الترخيص الممنوح لشركة كونسوقرة للتوكيلات التجارية والاستشارات الفنية - رخصة رقم (۱۹/توزيع)، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(15) مذكرة بشأن طلب شركة إى للكهرباء والطاقة ضم النطاقات الجغرافية للمشروعات الآتية:

1 - مشروع مول ذا ماركت. 2 - مشروع كراون. 3 -مشروع مول تريفيام أسكوير. إلى الترخيص الممنوح لها رقم (41/توزيع). ـ في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة النطاقات الجغرافية للمشروعات الآتية: 1 - مشروع مول ذا ماركت الكائن بالقطعة رقم 3ش جاردينيا هايتس 1 (أبو الهول سابقا) بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة بقدرة 960 ك.ف.أ 2 - مشروع كراون الكائن بالقطعة رقم 10 الحي السادس، التوسعات الشرقية- مدينة 6 أكتوبر بقدرة ٢٥٠٠ ك.ف.أ 3 - مشروع مول تريفيام أسكوير الكائن بالقطعتين رقم(۳۲۹،۳۳۰) القطاع الثالث- مركز المدينة بالقاهرة الجديدة بقدرة 3.6 م.ف.أ. إلى الترخيص الممنوح لشركة إى للكهرباء والطاقة - رخصة رقم (41/توزيع) على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز فى هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(16) مذكرة بشأن طلب شركة طاقة بى فى للطاقة الشمسية إضافة قدرات انتاجية للترخيص الصادر لشركة طاقة بى فى للطاقة الشمسية - رخصة رقم (37/إنتاج) من محطة طاقة شمسية لمشروع مركز نبق السياحى - مدينة شرم الشيخ بقدرة 6٫6 ميجاوات بنظام الاستهلاك الذاتى. في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة قدرات إنتاجية للترخيص الصادر لشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية – رخصة رقم (٣٧/ إنتاج/ بيع) لمحطة الطاقة الشمسية بمشروع مركز نبق السياحي (نبق بي فى1) - مدينة شرم الشيخ بقدرة 6.6 ميجاوات بنظام الاستهلاك الذاتي، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة فقط لشركة جلوبال المرخص لها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في منطقة نبق وعدم البيع لأي طرف آخر، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

طلب لشركة طاقة بى في للطاقة الشمسية إضافة قدرات إنتاجية للترخيص الصادر

(17) مذكرة بشأن طلب شركة طاقة بى فى للطاقة الشمسية إضافة قدرات انتاجية للترخيص الصادر للشركة - رخصة رقم (37/إنتاج) من محطة الطاقة الشمسية بمشروع مركز نبق السياحى - مدينة شرم الشيخ بقدرة 917 كيلو وات بنظام الاستهلاك الذاتى. في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على إضافة قدرات انتاجية للترخيص الصادر لشركة طاقة بي في للطاقة الشمسية – رخصة رقم (٣٧/ إنتاج/ بيع) من خلال محطة الطاقة الشمسية بمشروع مركز نبق السياحي (نبق بي في٢) - مدينة شرم الشيخ بقدرة ٩١٧ كيلووات بنظام الاستهلاك الذاتي، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة فقط لشركة جلوبال المرخص لها بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية في منطقة نبق وعدم البيع لأي طرف آخر، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

(18) مذكرة بشأن طلب شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) الحصول على تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية باستخدام تكنولوجيا التوليد المزدوج (CHP-Plant غير مرتبطة بالشبكة) بقدرة 7.5 م.و. - في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء محطة إنتاج طاقة كهربائية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) باستخــــــدام تكنولوجــــــــيا التـــــــــوليد المـــــــزدوج ‏CHP-Plant) t) (غير مرتبطة بالشبكة) بقدرة 7.5م. ولمدة عام وتقع المحطة داخل مصنع المرافق بشركة سيدبك الكائنة بالكيلو 36 طريق إسكندرية– القاهرة الصحراوي النهضة – قسم العامرية- الإسكندرية، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن.

(19) مذكرة بشأن طلب شركة السويدي للمرافق الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزیع طاقة كهربائية بمشروع مدينة العلمين الجديدة الكائن بالساحل الشمالي الغربي على البحر الأبيض المتوسط بمحافظة مرسى مطروح بقدرة ٦٢٨ ميجاوات. - في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة السويدي للمرافق بمشروع مدينة العلمين الجديدة الكائن بالساحل الشمالي الغربي على البحر الأبيض المتوسط بمحافظة مطروح بقدرة ٦٢٨ميجاوات لمدة عام، على أن تلتزم الشركة بتسوية المديونيات المتعلقة بمدينة العلمين الجديدة والمستحقة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وعلى أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(20) مذكرة بشأن طلب شركة شبكات لتوزيع الطاقة رخصة رقم (۸۲/ توزيع) الحصول على تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع المتحف المصري الكبير الكائن بـالكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية الصحراوى - الهرم بقدرة 13٫285م.و. وضم نطاق مشروع المتحف المصري الكبير الكائن بالكيلو 4٫5 طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الهرم بقدرة ١٣،٢٨٥م.و إلى الترخيص الممنوح لها. ـ في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على ما يلي: أولًا- منح تصريح استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة شبكات لتوزيع الطاقة بمشروع المتحف المصري الكبير الكائن بالكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الهرم بقدرة ۱۳،٢٨٥م.و. ثانيًا- ضم النطاق الجغرافي لمشروع المتحف المصري الكبير الكائن بالكيلو 4.5 طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الهرم بقدرة ١٣،٢٨٥ م.و. إلى الترخيص الممنوح لشركة شبكات لتوزيع الطاقة رخصة رقم (۸۲/ توزيع)، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

(21) مذكرة بشأن طلب شركة السويدي بلج لشحن المركبات الكهربائية الحصول على ترخيص بيع كهرباء من محطات شحن سيارات/ مركبات كهربائية. في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح ترخيص لشركة السويدي بلج لشحن المركبات الكهربائية لمدة خمس سنوات لبيع الكهرباء من محطة شحن سيارات / مركبات كهربائية داخل جراج مول كونكورد بلازا - التجمع الخامس - القاهرة، وفقًا للكتاب الدوري رقم (5) لسنة ٢٠٢٢ بشأن القواعد الخاصة بتنظيم العمل في مجال شحن السيارات/ المركبات الكهربائية، وأية قواعد تنظيمية أخرى تصدر عن الجهاز.

(22) مذكرة بشأن طلب شركة المصرية العربية للمنتجعات السياحية الحصول على تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية بمشروع أورلاندو ريزورت ۲ الكائن بمركز الجريفات العين السخنة - السويس- علامة الكيلو ۱۰۸ طريق السويس الزعفرانة بقدرة ٢،٧٦ ميجا وات. - في ضوء المذكرة المعروضة، قرر المجلس الموافقة على منح تصريح إنشاء/ استلام شبكة توزيع طاقة كهربائية لشركة المصرية العربية للمنتجعات السياحية بمشروع أورلاندو ريزورت ۲ الكائن بمركز الجريفات العين السخنة- السويس - علامة الكيلو 108 طريق السويس الزعفرانة، بقدرة 2.76 ميجا وات لمدة عام، على أن يتم الالتزام بالقواعد التنظيمية الصادرة من الجهاز في هذا الشأن وأسعار بيع الكهرباء الصادرة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. أمين سر مجلس الإدارة الأستاذة/ سلوى عبد الرشيد على الرئيس التنفيذى دكتور مهندس/ محمد موسى عمران وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة الجهاز دكتور/ محمد شاكر المرقبى