تنمر ومرض وعلاقة سامة.. رحلة "إليسا" في برومو الوثائقي "it's ok"

طرحت الفنانة إليسا البرومو الرسمي للفيلم الوثائقي الذي يكشف عن حياتها الفنية والشخصية تحت عنوان “it's ok”، يعرض على شبكة نتفليكس، والمقرر أن يعرض يوم 25 يناير الجاري.

وظهرت “إليسا” تبكي خلال سرد مشوارها مع مرض سرطان الثدي، وتعرضها للتنمر خلال مسيراتها الفنية ومنذ بدايتها، ومن المقرر عرضه يوم 25 المقبل.

https://www.instagram.com/reel/C2PnSaqSZiI/?igsh=Y2llY204d210enFk

وتحدثت إليسا في برومو الفيلم عن علاقة حب سامة تسببت في إصابتها بمرض السرطان من شدة القهر الذي تسبب فيه هذا الشخص، ويحمل البرومو الكثير من الدموع لإليسا كلما تحدثت عن خيبة من الخيبات التي تعرضت لها أو تذكر كم التنمر الذي شهدته على شكلها وملابسها وطريقة كلامها.

يذكر أن آخر أعمال إليسا هو طرحها أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "العقد"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتطبيقات ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوى.