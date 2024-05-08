رفضه مرتين.. ما سر قبول أحمد مظهر دور البطولة في "لصوص ولكن ظرفاء"؟ (فيديو)

في ذكري وفاة فارس السينما المصرية

تحل اليوم الأربعاء، ذكري رحيل الفنان أحمد مظهر، الذي لقب بفارس السينما المصرية، وحظي بحب الجمهور من مختلف الأعمار، ومختلف الأجيال، فبمجرد أن يعرض عمل له عبر شاشات التلفزيون يجذب انتباه الصغير قبل الكبير بسبب موهبته الجبارة، سواء كانت في الكوميديا أو التراجيديا أو الرومانسية، وكل انواع الفنون التي ربع في تقديمها بمختلف الأدوار.



وفي ذكري وفاة الفارس المصري، يرصد "الدستور " سر رفض وقبول الفنان أحمد مظهر بطولة "لصوص ولكن ظرفاء" في سياق السطور التالية، وكيف اقتنع بالدور.

الفنان أحمد مظهر كشف خلال مقابلة تلفزيونية، سر رفضه دور البطولة في فيلم "لصوص ولكن ظرفاء" الذي حقق نجاحًا كبيرً وقت عرضه.

وبرر الفنان أحمد مظهر رفضه، أن دوره في الفيلم كان دورًا كوميديًا وكان يرفض وقتها تجسيد تلك الشخصيات، فقد كان يريد الابتعاد عنها حتي لا يتم تصنفه ككوميديان، ولكن حينما اشترته المؤسسة وتم عرضه مرة أخرى عليه، رفضه مرة أخرى وسر موافقته جاءت في المخرج.

سر قبول الفنان الراحل أحمد مظهر لدوره في فيلم لصوص ولكن ظرفاء



وقال عن سر قبوله دور “لصوص ولكن ظرفاء” مع عادل امام، أنه كان بسبب المخرج إبراهيم لطفي، فعندما تحدث معه وجد فيه المخرج المثقف والمتعلم السينما في أمريكا، وحاصل على ماجستير من جامعة كاليفورنيا، وكان أحد القلائل الحاصلون على ذلك في هذا الوقت، وأقنعه المخرج حينها أن العمل مأخوذ عن رواية وليس عمل كوميدي، إلا أنه خضع لهذا بسبب حبه للمخرج المثقف.