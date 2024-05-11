هنا الزاهد نجمة حفل زفاف صديقتها لينا الطهطاوى.. زواج وشيك أم "هزار صحاب"؟

تصدرت الفنانة هنا الزاهد، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب ظهورها اللافت في فرح صديقتها المذيعة لينا الطهطاوي، والزغاريد التي صدرت منها وقت الزفاف.

الأمر لم يتوقف عند هذا فقط، بل ظهرت المذيعة لينا الطهطاوي أثناء فقرة إلقاء بوكيه الورد على أصحاب العروس، ليتفاجأ الجميع بأنها قررت أن تهديه لصديقتها الفنانة هنا الزاهد.

بعد صديقتها لينا الطهطاوي.. هل ستتزوج هنا الزاهد قريبًا؟

وتصدر هذا الأمر مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وتساءل البعض، هل دخلت الفنانة هنا الزاهد قصة حب جديدة، وصديقتها لينا على دراية بها، لذا قررت إهداءها بوكيه الورد، وهو الأمر الذي أسعد الأخيرة بشكل لافت، وهذا الأمر أكد أن الزاهد ستكون هي العروس المقبلة.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن دخول هنا الزاهد في علاقة عاطفية جديدة، من شخص داخل الوسط الفني، إلا أنها لم تفصح عن هذا الأمر إلى الآن، ومن المقرر أن تعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

يُجدر الإشارة إلى أن الفنانة هنا الزاهد، انفصلت عن الفنان أحمد فهمي في الـ 20 من نوفمبر الماضي وذلك بعد زواج دام لـ 4 سنوات، لم ينتج عنه إنجاب نهائيًا.

كما نشرت الفنانة هنا الزاهد عبر خاصية القصص القصيرة على صفحتها بالإنستجرام مقطع فيديو يبرز أجواء ليلة حناء لينا طهطاوي، وظهرت خلاله "هنا" بفستان أنيق وهى ترقص رفقة شقيقتها، حيث ارتدت صديقات العروس فساتين باللون الأسود، فيما تميزت "لينا" بفستانها الأبيض وطرحة الزفاف، وتنوعت فقرات الحفل والتي كان أبرزها فقرة أحيتها إحدى الراقصات.

ويُعرض للفنانة هنا الزاهد بدور العرض السينمائية، حاليًا، فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ويشاركها البطولة هشام ماجد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي.