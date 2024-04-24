هنا الزاهد عن فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة": سعيدة بردود الأفعال

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورة جديدة تجمعها بالفنان هشام ماجد، من كواليس فيلمها الجديد "فاصل من اللحظات السعيدة"، والذي يعرض حاليًا ضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك في جميع دور العرض السنيمائي، والذي أعربت فيها عن سعادتها البالغة.

وكتبت الزاهد على الصورة التي شاركت بها جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" قائلًة: "الحمد لله سعيدة جدا بردود افعال الناس على الفيلم، نفسي انزل كل الفيديوهات بس بجد، شكرا لكل واحد في الفيلم ده استمتعت جدا في شخصية درية".

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة إيرادات مُرضية أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك - وحقق الفيلم إيرادات بقيمة 4 ملايين و32 ألف جنيه ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم "شقو" الذي حصد إيرادات بقيمة 6 ملايين و858 ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المنافسة.

قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

الإعلان الدعائي للفيلم

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم، خلال الأيام الماضية والذي احتوى على مجموعة من اللقطات الطريفة والكوميدية التي جمعت أبطال العمل.

أبطال وصناع الفيلم

ويشارك في بطولة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" كل من:

الفنان هشام ماجد.

الفنانة هنا الزاهد.

الفنان محمد ثروت.

الفنان بيومي فؤاد.

الطفل جان رامز.

الفنان طه دسوقي (ضيف شرف).

الفنانة غادة إبراهيم (ضيفة شرف).

تأليف شريف نجيب.

إخراج أحمد الجندي.

ويعد فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وتم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.



