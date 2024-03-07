الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

طرح البوستر الدعائى لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وعرضه بعيد الأضحى

بوستر فاصل من اللحظات
بوستر فاصل من اللحظات اللذيذة

طرحت الجهة المنتجة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ، البوستر الدعائي الرسمي للعمل المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك. 

txt

كوميديا ودراما ورومانسية.. البرومو الدعائي لمسلسل "وبقينا اتنين" (فيديو)

txt

مسلسل إمبراطورية ميم .. طرح بوستر جديد يجمع خالد النبوي ونجله

txt

دراما رمضان 2024| سوزان نجم الدين: انتظروني في شخصية ألينار بـ"الحشاشين"

txt

مواهب الأوبرا تُبدع فى أغانى عيد الأم وباليه كسارة البندق

txt

دعاء حلمى: المتحدة أعادت الدراما التاريخية بـ"جودر" و"الحشاشين"

txt

أحمد العوضي يقترب من المليون الثاني بأغنيه مسلسله الجديد "حق عرب"

txt

"واتش إت" تكشف تفاصيل أحداث مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز الموسم الثالث

txt

مسلسلات رمضان 2024.. طرح الأغنية الدعائية لـ"بابا جه" بطولة أكرم حسني

txt

"واتش إت" تكشف اسم شخصية نور النبوى فى "إمبراطورية ميم"

txt

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس تنشرها واتش إت لـ"حق عرب"

وظهر على البوستر المطروح عبر فيس بوك، وقد احتوى على كافة أبطال العمل فطل ماجد بملابس كلاسيك وظهرت هنا كأنها باربي.

تفاصيل تعاون هنا وهشام ماجد

«فاصل من اللحظات اللذيذة» هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائئ عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» المأخوذ عن وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.

وتشهد أحداث الفيلم مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال العمل الذي يشارك في بطولته مي عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمد الشرنوبي وأسماء جلال، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث «فاصل من اللحظات اللذيذة» دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياة تعيسة، غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما، وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.

فاصل من اللحظات اللذيذة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فاصل من اللحظات فيلم هشام ماجد

مواد متعلقة

كوميديا ودراما ورومانسية.. البرومو الدعائى لمسلسل "وبقينا اتنين" (فيديو)

مسلسل إمبراطورية ميم .. طرح بوستر جديد يجمع خالد النبوي ونجله

دراما رمضان 2024| سوزان نجم الدين: انتظروني في شخصية ألينار بـ"الحشاشين"

مواهب الأوبرا تُبدع فى أغانى عيد الأم وباليه كسارة البندق

دعاء حلمى: المتحدة أعادت الدراما التاريخية بـ"جودر" و"الحشاشين"

أحمد العوضي يقترب من المليون الثاني بأغنيه مسلسله الجديد "حق عرب"

"واتش إت" تكشف تفاصيل أحداث مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز الموسم الثالث

مسلسلات رمضان 2024.. طرح الأغنية الدعائية لـ"بابا جه" بطولة أكرم حسني

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أمريكا وافقت سريا على بيع 100 صفقة أسلحة عسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

بشائر مارس للموظفين.. التعجيل بصرف زيادة الأجور للمرة الخامسة خلال 4 سنوات

ماذا يحدث فى أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزى؟.. رئيس الشعبة يجيب:

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكي نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟