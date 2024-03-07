طرح البوستر الدعائى لفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" وعرضه بعيد الأضحى

طرحت الجهة المنتجة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ، البوستر الدعائي الرسمي للعمل المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك.

وظهر على البوستر المطروح عبر فيس بوك، وقد احتوى على كافة أبطال العمل فطل ماجد بملابس كلاسيك وظهرت هنا كأنها باربي.

تفاصيل تعاون هنا وهشام ماجد

«فاصل من اللحظات اللذيذة» هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وهشام ماجد في السينما، حيث ينتظر الثنائئ عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» المأخوذ عن وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر.

وتشهد أحداث الفيلم مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال العمل الذي يشارك في بطولته مي عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، محمد الشرنوبي وأسماء جلال، وإخراج عثمان أبو لبن.

وتجسد الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث «فاصل من اللحظات اللذيذة» دور زوجة هشام ماجد، الذي يعمل مهندس، ويعيشان معا حياة تعيسة، غير التي توقعتها الزوجة، في فترة الحب والخطوبة التي جمعت بين الثنائي ضمن أحداث الفيلم، إلى أن تحدث مفاجأة تغير حياتهما، وتتصاعد الأحداث التي تجمع بين الثنائي اللذين يجتمعان سويًا لثاني مرة في عمل فني.