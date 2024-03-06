الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"واتش إت" تكشف تفاصيل أحداث مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز الموسم الثالث

مسلسل كنوز
مسلسل كنوز

روجت منصة “واتش إت” لأحداث الموسم الثالث من مسلسل “يحيي وكنوز” والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل عليها وكذلك عبر احد القنوات التلفزيونية.

مسلسل يحيي وكنوز الموسم الثالث

ونشرت المنصة عبر حسابها بموقع “فيس بوك” البرومو الدعائي للعمل وعلقت:"مش هنغير التاريخ ونسيبه في أيد ناس تلعب فيه.. إحنا ولاد الأرض! انتظروا الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز "أرض الحكايات" على".

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يتناول "يحيى وكنوز" في هذا الجزء موضوعات مختلفة، أبرزها الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم.

ويستكمل المسلسل خلال الجزء الثالث أبرز مغامرات "يحيى"، وانضمام العديد من الشخصيات الجديدة إلى هذا الجزء، وتتصاعد أحداثها خلال المغامرات التي يخوضونها يوميًا.

ويشارك في مسلسل الرسوم المتحركة “يحيى وكنوز 3” أرض الحكايات، بالأداء الصوتي كل من الفنان عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبدالغفور، ليلى عز العرب، قصواء الخليلي، ياسر الطوبجي.

بثينة وإياد.. تعرف على أبطال يحيى وكنوز 3

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أبرزها يحيى وكنوز.. التفاصيل الكاملة لمسلسلات الكارتون في رمضان 2024

أعمال المتحدة للأطفال

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى إطار سياستها لتقديم دراما الطفل، عدد من الأعمال المتميزة، منها مسلسل «المحمية»، الذى يلقى الضوء على عدد من القضايا البيئية، مع تعريف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها، وأهمية الحفاظ عليها، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق ذلك.

كما قدمت منصة «واتش إت» مسلسل الرسوم المتحركة «ديسكفرى»، فى تجربة أولى لتقنية «3D»، مع قصة تستهدف تنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال، إلى جانب إعمال العقل والبحث عن المعلومات، وجمعها من مختلف المصادر، وكيفية تحقيق الأحلام عبر إتقان الأساليب التقنية الحديثة، التى تواكب التطور التكنولوجى الحالى.

كذلك عرضت «المتحدة»، عبر قنواتها ومنصتها الإلكترونية، أجزاء مسلسل «القبطان عزوز»، للفنان سامح حسين وعدد من النجوم، والتى تناقش موضوعات مختلفة، فى إطار كوميدى ترفيهى.

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