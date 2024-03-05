مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

يعرض في شهر رمضان 2024 أحداث مسلسل وبقينا معاد المنتظر ان يكون من الاعمال العائلية المترقب طرحها في موسم رمضان.

موعد عرض مسلسل بقينا اتنين

قررت الشركة المنتجة للمسلسل بالتعاون مع الشركة المتحدة عرض مسلسل بقينا اتنين لشريف منير ورانيا يوسف في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 على شاشة قناة cbc.



قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين

من المقرر عرض مسلسل «وبقينا اتنين» في النصف الثاني من شهر رمضان على «cbc» و«cbc دراما» ومنصة WATCH IT، وتدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي،حول تأثير الانفصال بعد سنوات عديدة من الزواج، وما ينتج عن الطلاق من أزمات نفسية، وتغيرات طارئة في المعيشة، وذلك في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب.



قصة مسلسل بقينا اتنين

ويتناول المسلسل صدمة ما بعد الانفصال والطلاق، وما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية، ويتسم المسلسل بالطابع الاجتماعي النفسي اللايت كوميدي، ويتناول ما يتعرض له شريكا الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية بالمواقف.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيًا على كل أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.



ابطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.