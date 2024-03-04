"لم أقدمه من قبل".. سلوى عثمان تكشف عن دورها في "المعلم"

عبرت الفنانة سلوى عثمان عن سعادتها بالاشتراك في مسلسل المعلم، الذي وصفته بالحالة الفنية المغايرة عما قدمته من قبل من أعمال بسبب التنوع الكبير الذي يحدث في حلقاته، والتي تتطور بشكل كبير من حلقة إلى أخرى، لافتة إلى أن هذا العمل سيكون من الأعمال المميزة في شهر رمضان المقبل، بسبب المحتوى القصصي الذي يتم تقديمه والذي كتب بطريقة مميزة تجعل المشاهد يتشوق للأحداث المقبلة طوال الحلقات.

سلوى عثمان ضيفة شرف المعلم



وعن دورها في المسلسل قالت لـ"الدستور": "أجسد دور لم أقدمه من قبل طوال حياتي الفنية، وهو دور فتاة بسيطة تعمل في سوق السمك تعاني من أمور عديدة تكشف عنها حلقات المسلسل، وتحدث لها مفاجأت عديدة، ومع ذلك أستطيع أن أقول إن دوري بمثابة ضيفة شرف" .



وأضافت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم هذه الفترة محتوى درامي مميز وملىء بالتنوع والتشويق، وهو الأمر الذي يجعل كافة أفراد الأسرة يعيشون سويًا في تناغم بسبب تنوع الأعمال وتطورها من أجل متابعة فنية جيدة القيمة تمتع وتفيد المشاهدين بشكل كبير للغاية، كما أن شركة سينرجي المنتجة للعمل تقدم كل السبل المتاحة لخروج عملها على أفضل شكل يليق بالجمهور المصري محاولة أن تطور المحتوى طوال الوقت بكل ما تستطيع، واعتقد أن المشاهد سيرى ذلك خلال عرض الأعمال في شهر رمضان المقبل.

تفاصيل مسلسل المعلم

ينتمي مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان للدراما الاجتماعية العائلية والشعبية في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وخلال أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتتصاعد الأحداث خلال موسم رمضان، حيث يتفانى شعبان في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك ويبدأ من هنا الصراع في المسلسل وذروة الأحداث.