عقب إعلان عرضه في رمضان.. الصور الأولى لكواليس مسلسل "وبقينا اتنين"

حصلت “الدستور” على صور خاصة بكواليس تصوير مسلسل “وبقينا اتنين” المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024

كواليس تصوير مسلسل وبقينا اتنين ضمن مسلسلات رمضان 2024

وأظهرت الصور الحالة العامة للمسلسل وماذا سيقدم للمشاهد في أيام شهر رمضان 2024 من مفاجآت عديدة ما بين الدراما والكوميديا والمواقف المميزة.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة وبقينا اتنين

وتدور أحداث العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما إلى الطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين وموعد أول حلقة

ويعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و“cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.

موعد أول يوم رمضان

ويحل موعد أول يوم رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية، يوم الإثنين، 11 مارس 2024، ولكن يبدأ صيام شهر رمضان فعليًا بعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس آخر أيام شهر شعبان، والموافق يوم الأحد 10 مارس 2024، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم رمضان.

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين

كواليس مسلسل وبقينا اتنين