شريف منير ورانيا يوسف يتصدران البوستر الرسمى لمسلسل "وبقينا اتنين"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "وبقينا اتنين" البوستر الرسمي للعمل، والذي انضم مؤخرًا لباقة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن موسم دراما رمضان 2024، ويضم البوستر كل أبطال العمل.

ويعرض مسلسل "وبقينا اتنين" ضمن موسم دراما رمضان 2024، في النصف الثاني من الشهر الكريم حصريًا عبر قنوات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT.

تدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيًا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بابنتهما.

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل “وبقينا اتنين” مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبدالعزيز، مروة عبدالمنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، بالإضافة للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.